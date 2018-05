Se billedserie Brøndby-kvinderne kunne fredag 27. april fejre pokaltitlen.

Guld-duft i Brøndby

Vestegnen - 02. maj 2018

2018 kan vise sig at blive et jubelår for fodbolden i Brøndby - på både kvinde- og herresiden.

Mukhtar, Rønnow, Wilczek, Pukki og Zornigers øvrige stjerner tordner mod det første danske mesterskab siden 2005. Og er også favorit til at tage »the double« - det vil sige både mesterskab og pokaltitel.

Det helt særlige i dette forår er, at muligheden for at hjemtage the double eksisterer for både mændene i superligaen, og for kvinderne.

Fredag den 27. april vandt kvindeholdet pokalfinalen over Kolding med overbevisende 3-0. Et mål af Olga Ahtinen og to scoringer af Ria Öling betød, at Brøndby-kvinderne kunne hæve pokalen og lade sig hylde. Det var kvindernes 11. pokaltitel, som dermed blev bragt med hjem til Vestegnen.

Hvis det skal lykkes at hjemføre the doble, så kan Brøndby-kvinderne ikke tillade sig at hvile på laurbærrene. Der venter et hårdt program i ligaens slutspil - og lige nu har Brøndby fem point op til førerholdet, de evige rivaler fra Fortuna Hjørring.

Vestegns-holdet er dog i den gunstige position, at de selv kan bestemme, om det bliver guld eller ej. Brøndby skal nemlig møde Fortuna Hjørring to gange i slutspillet. Første gang er allerede på søndag den 6. maj kl. 13 på hjemmebane.

Brøndby-kvindernes cheftræner, Per Nielsen håber, at rigtig mange tilskuere vil komme til Brøndby og følge topopgøret:

»Det er sjovest at spille, når der er masser af folk på tilskuerpladserne. Opbakningen giver noget ekstra til spillerne - og på søndag er der oven i købet mulighed for at se Danmarks to bedste hold i aktion,« lyder opfordringen fra Per Nielsen.

Han står i spidsen af en trup med mange unge spillere, efter der har været en del udskiftninger.

»Jeg tror ikke der er mange, som på forhånd havde regnet med, at vi ville ligge på langt fremme. Jeg synes det er ekstremt flot af holdet, at de allerede har sikret sig pokaltitlen og nu skal spille om DM-guldet,« siger Per Nielsen.

Brøndby-træneren tror på the double.

»Jeg ved godt, at vi er bagud på point, og at det er os, som er pressede, men det har vi det fint med. Vi har før vundet over Fortuna Hjørring, så vi ved vi kan slå dem. Det har vi tænkt os at gøre,« siger Per Nielsen inden søndagens kamp i Brøndby.

Den anden slutspilskamp mod Fortuna Hjørring er på udebane den 17. juni. Det kan være her det danske mesterskab afgøres.