Gudstjeneste på engelsk

Mandag den 1. juni kl. 10.00 - 2.pinsedag -afholder Vejleå Kirke i Ishøj en gudstjeneste på engelsk.

Baggrunden er de mange borgere, med over 100 nationaliteter, som bor i Ishøj Kommune, hvoraf nogle allerede i deres hjemland har været tilknyttet en kristen kirke eller er blevet det, da de kom til Danmark - eller måske måtte have ønske om det, fortæller sognepræst Michael Rønne Rasmussen.

- Og fordi selve pinsen ifølge traditionen er den kristne højtid, der markerer, hvordan det kristne budskab første gang blev kommunikeret på et sprog, alle kunne forstå, nemlig deres modersmål, synes dagen velegnet til dette initiativ, siger han.



- Vi håber at dette tiltag må møde så megen opbakning, at vi også fremover med jævne mellemrum kan tilbyde gudstjenester på engelsk, siger sognepræst Michael Rønne Rasmussen, som varetager gudstjenesten.



Under gudstjenesten, som altså foregår på engelsk, synges der salmer, som både findes i en dansk og engelsk udgave, således at danske deltagere også kan få et udbytte af at dukke op.

- Vi håber endvidere at danskere, der kender eller har engelsktalende udlændinge som naboer, vil hjælpe med at gøre opmærksom på tilbuddet, tilføjer Michael Rønne Rasmussen.



Vejleå Kirke ligger på Ishøj Boulevard 1 i Ishøj.