Vicki Nicolaisen (tv.) og Isabelle Sander Liliegreen er de to frivillige bag forældregruppen. Privatfoto

Gruppe vil hjælpe forældre med at dele erfaringer om ADHD

Vestegnen - 22. oktober 2020 kl. 13:02 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Hver mandag i ulige uger kan forældre med børn med ADHD mødes i en såkaldt "forældregruppe" på Glostrup Bibliotek. Her vil to frivillige fra ADHD-foreningen facilitere øvelser, samtale og et mødested for forældre til børn med ADHD.

- Forældregruppen giver forældre mulighed for at mødes og dele erfaringer. Samtidig vil de få viden og redskaber til at få hverdagen til at fungere, siger den ene af de to frivillige Vicki Nicolaisen.

Forældregrupperne arrangeres af ADHD-foreningen og findes allerede i lignende former flere andre steder i landet. Møderne tager udgangspunkt i ADHD-foreningens onlinekursus "KiK Nu!", og selvom det kan være en fordel at have stiftet bekendtskab med kurset før mødet, er det på ingen måde et krav.

Både Vicki Nicolaisen og Isabelle Sander Liliegreen, der er den anden frivillige, som står for forældregruppen, har haft ADHD tæt inde på livet. Når man har et barn med ADHD, kan det være svært at få hverdagen til at hænge sammen, og Vicki Nicolaisen peger især på tre ting, der skal være styr på.

- Kodeordet er ro, rammer og strukturer i hverdagen. Er de betingelser ikke opfyldt, bliver hverdagen uoverskuelig for både forældre og barn, forklarer hun.

Forældregruppen mødes efter planen en gang hver anden uge på Glostrup Bibliotek mellem klokken 17.30 og 19. Der er begrænsede pladser, og tilmeldingen skal ske til Vicki Nicolaisens mailadresse vickijensen@godmail.dk