Grov vold på en sommeraften: Her er straffene

Vestegnen - 11. maj 2021 kl. 17:10 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

På en varm og ellers stille tidlig søndag aften, hvor det summede af sommeraktivitet i boligområderne omkring Ishøj Strandvej, blev stemningen ødelagt af hylende udrykningshorn og blå blink.

Ambulancer, akutlæge og Vestegnens Politi hastede til en alvorlig hændelse, hvor to mænd på 19 og 30 år var blevet udsat for grov vold. Den 30-årige blev påkørt af en bil, den 19-årige blev slået i hovedet og stukket med kniv, og han var i livsfare. Begge ofre var indlagt på hospital i tiden derefter.

En strækning af Ishøj Strandvej blev afspærret for trafik, mens politiet arbejdede på stedet, blandt andet for at sikre spor.

Efter fem dage i Retten i Glostrup faldt der sent tirsdag eftermiddag dom i sagen.

Fem mænd i alderen fra 21 til 34 år sad på anklagebænken. De blev alle kendt skyldige i grov vold mod den 19-årige, og blev idømt ubetingede fængselsstraffe på mellem ét år og ni måneders fængsel og to års fængsel.

Til gengæld blev de fem mænd frifundet for vold mod den 30-årige.

- Der er tale om et voldsomt overfald begået af de tiltalte i forening, og det har retten nu straffet dem for, siger senioranklager Peter Rask, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Ikke banderelateret Den voldsomme hændelse fandt sted den 26. juli 2020 cirka klokken 19.35 på Ishøj Strandvej omkring nummer 67.

Politiet og anklagemyndigheden på Vestegnen sætter den voldsomme hændelse i Ishøj i forbindelse med et overfald få minutter forinden på Hundige Havn, hvor en mand blev ramt af knivstik. Gerningsmændene skulle være kørt fra stedet i en bil mod Ishøj Strandvej, og et antal bekendte til offeret skulle angiveligt være kørt fra et boligområde i Hundige og mod stedet. De to gerningssteder på henholdsvis Hundige Havn og Ishøj Strandvej ligger cirka 2,5 kilometer fra hinanden.

Der er imidlertid ikke tale om et forløb, som er blevet fuldstændig klarlagt.

En bil indhentede bilen med den 19-årige og 30-årige, og kørte ind i den. En af personerne i bilen stod ud og løb et kort stykke væk, men blev påkørt og alvorligt kvæstet. Han fik flere knoglebrud på blandt andet ben og underkæbe.

Den anden mand blev udsat for slag og spark. Han blev slået i hovedet og på benet med en hammer eller en lignende genstand, og han blev stukket med kniv i hovedet og armen. Volden resulterede blandt andet i et alvorligt kraniebrud, og at en pulsåre i underarmen blev skåret over. Manden var i livsfare.

Vestegnens Politi har tidligere fortalt, at der er indikationer på, at den voldsomme hændelse skyldtes personlige uoverensstemmelser mellem personer med relation til et kriminelt miljø. I sagen har det ikke indgået, at mændene som sådan skulle have haft tilknytning til bandegrupperinger eller lignende.

Overvejer at anke Samme aften anholdt politiet tre mænd, som i dag er 21, 25 og 31 år gamle. De blev varetægtsfængslet i et grundlovsforhør næste dag og har siddet fængslet lige siden.

Efterforskningen identificerede yderligere to mistænkte, dels en 34-årig mand, som blev varetægtsfængslet i august 2020, og dels en anden på 34 år, som blev fængslet i januar 2021.

Retten idømte fire en ubetinget fængselsstraf på et år og ni måneders fængsel, mens den femte på 21 år fik to års ubetinget fængsel.

Retten tildelte desuden den 21-årige, som er tyrkisk statsborger, og de to 34-årige, som er henholdsvis irakisk statsborger og statsløs palæstinenser, en advarsel om udvisning af Danmark.

De fem dømte overvejer nu, om de vil anke dommene til Østre Landsret. Retten i Glostrup bestemte, at de fem mænd fortsat skal være fængslede.