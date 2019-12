Grønne planer til 1000 dage

Se billedserie Det var godt nok en markering af de første ti år for Gate 21, men det var visionerne for de 1000 næste dage, der dominerede.

Vestegnen - 21. december 2019 kl. 13:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev set mere fremad end tilbage, da Gate 21 markerede de første ti år for den grønne partnerorganisation.

Om 1000 dage har partnerskabet udbredt konkrete og helhedsorienterede løsninger til reduktion af trafikstøj.

Om 1000 dage har partnerskabet skabt en fælles national vision for reduktion af trafikstøj.

Om 1000 dage har partnerskabet samlet kommunerne i Greater Copenhagen om en elbilstrategi og en plan for ladeinfrastruktur.

Om 1000 dage har partnerskabet opnået, at alle nye biler og busser i flåderne i partnerskabets kommuner er baseret på grønne drivmidler.

Visioner og mål stod i kø, da det grønne partnerskabet i Albertslund forleden markerede de første ti år. Med skåltaler - og i høj grad et kig ind i den nærmeste fremtid, når det handler om klima og grøn omstilling.

Grøn omstilling Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst.

Med i partnerskabet er blandt andet kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Ishøj, Solrød og Vallensbæk. Både Region Hovedstaden og Region Sjælland deltager. Det samme gør også Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut, forsyningsselskabet Hofor, Vestforbrænding, Next Uddannelse, boligselskaberne Bo-Vest og KAB, samt virksomhederne NCC og TDC - for bare at nævne nogle af de mange partnere og medlemmer i Gate 21. Totalt er der 95 partnere og medlemmer i Gate 21.

Gate 21 har i dag skabt mere end 100 grønne projekter til en samlet værdi af mere end 900 millioner kroner.

Living labs Gate 21 er måske mest kendt for sine living labs, hvor man tester forskellige løsninger i fuld skala - i samarbejde med virksomheder både herhjemme og på verdensplan. Det kan være fremtidens lygtepæle, eller det kan være støjabsorberende autoværn.

Gate 21 har skabt markante resultater og international opsigt med Doll Living Lab, der ligger i Hersted Industripark. Her testes og demonstreres de nyeste løsninger inden for udendørsbelysning med LED-teknologi, intelligent styring og integration af Smart City-teknologi, sensorer og wifi, der giver nye muligheder for at forbedre og effektivisere kommunernes service over for borgere og virksomheder.

Indsatsen mod trafikstøj er et andet eksempel. En række omegnskommuner i Hovedstadsregionen er gået forrest i kampen mod støjen, og de driver sammen med Gate 21 projektet Silent City. Projektet arbejder med at sætte fokus på trafikstøj, og med at vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken.

Bæredygtighed i hverdagen Formand for bestyrelsen i Gate 21, er Albertslunds borgmester Steen Christiansen.

Han fremhæver Gate 21 for at komme med konkrete bud på grøn omstilling, som der kan handles på.

- Det handler om bæredygtighed i hverdagen, for borgere og virksomheder. Hvad enten det drejer sig om bæredygtige energiløsninger tilpasset hverdagen, eller bæredygtige transportløsninger. Gate 21 har vist nye, konkrete veje for den grønne omstilling, siger Steen Christiansen.

Han peger også på, at Gate 21 netop via samarbejdet mellem virksomheder, offentlige aktører og videninstitutioner, er med til at skabe nye, grønne arbejdspladser i Greater Copenhagen.