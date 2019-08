Se billedserie Aftensol ved Havhytten i Ishøj. Foto: Pia Elisabeth Andersen

Grønne kaffepletter på Vestegnen

Vestegnen - 04. august 2019 kl. 07:19 Af Mads Ellegaard, Naturvejleder, Ishøj Naturcenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tag chancen og gå på opdagelse i Vestegnens natur.

Ud af det blå dukker det grønne op! Vestegnen er en mosaik af jernbaner, motorveje og højspændingsledninger, men også omkranset af vandet i Køge Bugt og krydret med skove, søer, moser, enge og store grønne naturområder - det handler om at tage chancen og nogle gange bare begive sig ud i det »ukendte«.

Grønne kaffepletter Nu er det blevet august, og ferien er måske gået til fjerne himmelstrøg eller lidt mindre fjerne dele af Danmark. Skolebørnene tager hul på et nyt skoleår, arbejdet kalder men naturen ligger stadig tæt på os og venter på besøg.

Prøv at sprede et kort over Vestegnen ud på køkkenbordet, tag din kop kaffe (og sørg for du har spildt lidt ned ad koppen) og sæt den et tilfældigt sted på kortet. Der hvor kaffepletten møder papiret skal du tage ud og gå på opdagelse i Vestegnens rige natur! Mange gange vil skønheden, dyrelivet og de mange forskellige planter overraske med deres tilstedeværelse og pragt.

Eksempler Tag forbi »Banansøen« som ligger for enden af Ishøj Dyrepark og lige op ad Ring 4. Her lever en af vores smukkeste guldsmede: Grøn Mosaikguldsmed. Den findes ikke så mange steder i Danmark, men lige nøjagtig i Banansøen vokser planten »Krebseklo«, som hunnen borer sine æg ind i og den grønne mosaikguldsmed findes derfor kun på steder hvor denne plante gror. I begyndelsen af august er der gode muligheder for at se hannerne patruljere hen over vandet på udkig efter hunner eller noget at spise.

Gå en tur langs Olsbækken i Greve og oplev de mange andefugle samt træer og buske, der står fint langs den omlagte å-strækning. Eller sæt jer på den lille bro, der strækker sig ud i Olsbæksøen og nyd synet af knopsvanen, Danmarks nationalfugl, der majestætisk glider forbi. Hannen kan veje op mod 12 kg og kan have et vingefang på mere end 2 meter. Den sorte knop som sidder over det orange næb, er det sikre tegn på, at det netop er en knopsvane. Er der overskud i benene, er der god mulighed for at »klatre« op på toppen af den nærliggende »Rævebakken« og nyde udsigten derfra - måske med en lille kop kaffe i hånden.

Eller hvad med en tur langs Vestvolden - og ikke bare på cykelstien, men gå på jagt efter de skønne og spiselige skovløg, som kan findes langs veje og stier eller i skovbryn. Skovløg bliver mellem 20-100 cm høj og i august vil blomsterhovedet bestå af et sted mellem 15-50 små yngleløg. Husk at skære løgplanten af over jorden, så kan planten nemlig skyde igen.

Geocaching skattejagt med smartphone - geocaching - kan bruges af både børn og voksne, som en god anledning til at komme ud i naturen og blive klogere på f.eks. landskab, træer, dyr, stier mv.

Det er nemt og gratis at oprette en profil på www.geocaching.com og tager du små fine ting med i lommen kan du bytte med andet, når du finder en »cach« (skatteboks), som ofte vil indeholde logbog, blyant og de små fine ting.

I Høje-Taastrup findes f.eks. en cach »Naturstien # 8«, som indeholder en beskrivelse af den 20 km. lange natursti, der snor sig gennem hele Ishøj til Hedeland i Høje-Taastrup og hvor man bl.a. kan komme tæt på den camouflage-farvede grønbrogede tudse eller opleve en del af Vestegnens storslåede herregårdslandskab.

Der findes tusindvis af caches rundt om i Danmark og faktisk også ret mange på Vestegnen - så rigtig god skattejagt.

Børn Gror i Natur Friluftsrådet har bedt danskerne stemme på de 12 naturaktiviteter, som alle børn bør prøve mindst én gang i løbet af deres børneliv.

På www.borngrorinatur.dk kan du læse om de 12 udvalgte naturaktiviteter og få mere inspiration til f.eks. at: Tænde bål i naturen, bygge en hule, holde et dyr, smage på naturen, leg med vand eller prøve grænser af i naturen. Som Friluftsrådet skriver: »Børn bliver større i naturen. Deres horisont udvider sig, de får uglet hår, jord på knæene og tillid til sig selv og verden.«

99 arter »I Danmark er vi omgivet af en natur med masser af fantastiske arter. Alligevel er det kun ganske få af os, der kender til bare en brøkdel af de forskellige dyr, planter og insekter, der lever og udgør den danske natur. Det er fuldkommen tosset, for naturen giver os oplevelser, glæde og livskvalitet.«

Sådan står der på hjemmesiden www.99arter.dk og her kan man også gratis downloade plakater med alle de 99 arter. Så nu handler det bare om at komme ud på Vestegnen og krydse af, hvor mange af de 99 arter du kan finde. Det kan være alene eller sammen med andre, der kan få stor fornøjelse af at komme ud og opleve vores rige natur, der er så tæt på alle os på Vestegnen.

Rigtig god fornøjelse derude i det fri.

