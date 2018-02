Se billedserie På museet på Mosede Fort, der omhandler tiden omkring 1. verdenskrig, er der noget at lave for hele familien.

Greves to museer øger besøgstallet

Vestegnen - 08. februar 2018

2017 blev et rigtig godt år for både Greve Museum og Mosede Fort, Danmark 1914-18. Mere end 25.000 gæster lagde i årets løb vejen forbi de to museer i Greve, hvilket er 6000 flere end året før.

På Greve Museum var det i det første halvår særligt særudstillingen »Børne TVs Historie«, som trak rigtig mange familier med børn i alle aldre til museet. Mange af gæsterne til denne udstilling besøgte museet for første gang, og derfor var det en særlig stor glæde at høre og læse de mange tilbagemeldinger fra gæsterne om, at de ønskede at vende tilbage til museet til andre udstillinger eller arrangementer.

En gæst skriver i sin anmeldelse på museets Facebookside:

»Havde en skøn tur ned og se udstillingen med børne-tv sammen med min 2-årige søn og min mor. Det er en god udstilling både for børn og voksne, da der er figurer som alle kender. Personalet var rigtig flinke, og det var også spændende at se de øvrige udstillinger. Bestemt et besøg værd. Næste gang tager vi også en tur til mosede fort samtidig.«

Udstillingen »Hvem Sagde Broderi?« med sublim moderne broderikunst samlede mange kunst- og broderiinteresserede, ligesom museets mange og forskelligartede arrangementer lige fra ferieaktiviteter for børn, lokalhistoriske foredrag og midsommerkoncert til et stort historisk kagebord, trak rigtig mange gæster til museet.

På Mosede Fort har gæsterne i en tilfredshedsundersøgelse tilkendegivet, at de er meget tilfredse. 90 procent af de adspurgte gav udtryk for, at de enten var meget tilfredse eller ovenud tilfredse. På Tripadvisor, hvor museet efterhånden har fået en del anmeldelser, er det samme mønster, der viser sig, nemlig at museet ligger helt i top med 4,5 stjerner ud af 5.

To begejstrede gæster har skrevet følgende på Tripadvisor:

»Rigtig spændende museum for både børn og voksne. Museet er levende og har mange spændende rum og en god rundviser. God museumsbutik og restauranter i havnen tæt ved.«

I en anden anmeldelse står der: »Fremragende formidling. Mosede Fort er et fremragende museum for både børn og voksne. Børnene vil elske at man må røre ved det hele og voksne på alle niveauer kan lære noget om perioden i de mange temaopdelte rum.«

Medarbejderne på de to museer med museumschef Henriette Buus i spidsen, er alle glade for, at så mange gerne vil møde historien på en spændende måde, og håber at endnu flere får lyst til at lægge vejen forbi ét eller begge museer i Greve i løbet af 2018.