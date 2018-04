Grandfætre spiller i laden

Når Birkelundladen søndag den 22. april klokken 12 slår ladeporten op for The Grandfætters, vil de 4 knægte fra Thyborøn skabe en folkelig fest. De er grandfætre og børn af gutterne fra Tørfisk, som i den grad har ladet deres musikalske gener gå i arv.

»Vi er fra Thyborøn,« siger drengene, og det er vigtigt for dem at få det sagt.

»Man kunne tro, at det var det eneste krav for at komme med i bandet. Men det er også fint, hvis du kan spille lidt, eller har en bil,« siger Anders Toft Bro. Han er den ene af de to bag to af bandets hits - »Dowel Op« og »Opsangen«. Sange der til sammen har flere end 35.000 afspilninger - alene på Spotify.