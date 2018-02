Smartphones har på ganske få år sendt en række brancher i knæ og gradvist overtaget stadig flere funktioner. Foto: Scanpix

Gør smartphones rent bord?

Vestegnen - 26. februar 2018 kl. 14:09 Af Niels Philip Kjeldsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digitalkameraer, kalendere, vækkeure, radioer - listen er lang.

Smartphones har på ganske få år sendt brancher i knæ og gradvist overtaget stadig flere funktioner. Og nu kan smartphoneteknologien så fejre endnu en sejr. I 2017 opnåede smartphones nemlig status af at være den enhed, som danskerne oftest bruger til at gå på internettet.

68 procent af danskerne går nu på nettet fra deres smartphone dagligt, og mobiltelefonen har dermed overhalet computeren, som 62 procent dagligt bruger til at gå på nettet. Det viser tal fra DR's rapport 'Medieudviklingen 2017'.

»Smartphones betyder, at du har internettet med dig hele tiden. Du har adgang til information, du har regnemaskine, lommelygte, musik, kamera, du har nærmest alt i sådan en telefon, og den er efterhånden klistret fast i hånden på folk. Så det er ret naturligt, at det nu er smartphones, vi oftest bruger til at gå på internettet,« siger Rasmus Larsen, der er redaktør på FlatpanelsDK.

Har vendt vaner på hovedet

Noget af det, der har banet vejen for, at smartphones nu sidder på internettronen i Danmark, er, at den har ændret vores måde at bruge internettet på.

»Det klassiske internetforbrug fra en computer er meget opgavebaseret. Vi skal bestille en flybillet eller skrive en mail, så vi sætter os hen til computeren og går på internettet. Men vores internetforbrug fra smartphones er mere bevidstløst,« forklarer Nicolas Fredriksen, der er teleanalytiker for telepristjek.dk, og forklarer:

»Smartphoneforbruget foregår i en revolverbevægelse. Vi sidder og taler med en ven om Danmarks præstationer til vinter-OL, og så trækker vi den op af lommen for at google antallet af medaljer. Vi får en besked på Facebook, og så trækker vi den op af lommen. Vi ser noget på tv, og så skal vi lige google skuespilleren. Smartphonen gør, at vi inddrager internettet i alle mulige aspekter af vores liv uden at tænke over det,« siger han.

Skærme under pres

Tv-skærme og tablets mærker også presset fra vore stigende smartphone-forbrug.

Salget af tablets har været faldende de seneste år, og salgstal viste i slutningen af 2017, at salget af tv-skærme faldt med næsten 20 procent i forhold til 2016. Et fald, som elektronikbranchen til dels tilskriver vores smartphoneforbrug.

»Tablets er presset af, at smartphoneskærmene er blevet større og større. Det gør, at folk spørger sig selv: 'skal jeg virkelig bruge en tablet?' Der er stadigvæk tv-skærme i de fleste stuer, men spørgsmålet er, om der er brug for en på alle værelserne også. Her er der måske flere, der bare nøjes med deres telefon,« forklarer Rasmus Larsen.

Hverken Rasmus Larsen eller Nicolas Fredriksen tror på, at smartphones fuldstændig ender med at overflødiggøre tv-skærme eller tablets.

»Der er ikke mange steder, hvor du ser en smartphone klistret op på væggen i stedet for et tv. De her skærme vil fortsat have hver deres funktion, så der er stadigvæk en fremtid for tablets og tv-skærme,« siger Nicolas Fredriksen.