Se billedserie Natteravnene holdt hvervekampagne på Vallensbæk Stationstorv.

Gør klar til at åbne ny Natteravns-forening

Vestegnen - 31. august 2020 kl. 08:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til en gruppe lokale borgere, så skal det ikke vare længe, inden Natteravnenes gule jakker igen er en del af bybilledet i Vallensbæk.

De forsøger derfor at finde ud af, om der opbakning til projektet blandt kommunens borgere.

Natteravnene har tidligere haft en lokalafdeling i Vallensbæk Kommune, men den lukkede ned i slutningen af 2019.

Natteravnene holdt fredag den 28. august en hvervekampagne på Vallensbæk Stationstorv, hvor ti lokale Natteravne prøvede at få folk til at blive Natteravne. Man fik hjælp fra borgmester Henrik Rasmussen og udvalgsformand for børn og kultur Morten Schou Jørgensen, som støttede op om Natteravnene. Deres opbakning har stor betydning.

Rigtig mange kom forbi og fik en snak eller fik en brochure om det at være Natteravn

Natteravnene er lokale voksne i alle aldre, men især forældre med teenagere og bedsteforældre, der går rundt i lokalområdet på relevante tidspunkter dag, aften eller nat, i hold på tre m/k, iført deres karakteristiske gule beklædning. Den enkelte Natteravn bruger måske 3-4 timer 5-10 gange om året, for at være med.

Formålet er enkelt - at skabe tryghed blandt de unge, blot ved at være synlige og hjælpe børn og unge med svar på deres større eller mindre personlige problemer - uden at »sladre« - men i givet fald sikre, at de får professionel hjælp gennem det lokale SSP-system. Samtidig oplever byerne et fald i hærværk og lignende.

Natteravnene har hverken sociale eller politimæssige beføjelser og griber ikke fysisk ind. Men de er let genkendelige, hvis unge har brug for en hjælpende hånd eller et godt råd fra en gruppe ansvarlige neutrale voksne.

- Det er en fantastisk berigende oplevelse som Natteravn at se, hvorledes de unge i stigende grad tager ansvar og hjælper hinanden, når de går i byen, eller bare mødes. Vi oplever mere og mere, at kammerater tager sig af »forulykkede« og hjælper dem hjem, fortæller formand for Natteravnene i Brøndby, John Frimann, som i 19 år har været frivillig i Natteravnene i Brøndby. Han er tovholder for projektet for at komme i gang i Vallensbæk.

Torsdag den 1. oktober kl. 19.00 er der stiftende generalforsamling i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Vallensbæk Stationstorv 40.

Man håber, at rigtig mange fra Vallensbæk vil møde op denne aften og være med til at stifte Natteravnene i Vallensbæk samt høre, hvad Natteravnene står for, og på en hyggelig måde høre hvad de kan bidrage med for at øge trygheden i byen generelt og livsglæden blandt børn og unge i særdeleshed.