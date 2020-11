Hvidovreforeningernes Genbrugshal slår dørene op på lørdag den 7. november klokken 10-13. Man skal huske, at mundbind er et krav. Foto: Jens Wollesen

Gør et genbrugsfund - og husk mundbind

For at der skal være adgang for så mange som muligt, har man oprettet tre indgange - en for den store hal, en for mellemgangen, hvor der er julepynt på alle hylder, og den tredje for afdelingen med musik, film og bøger.