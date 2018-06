Det nye mountainbike-spor skal ligge på »Ellipsebakkerne« på det vestlige Avedøre Holme. Foto: Peter Erlitz

Godt nyt til mountainbike-ryttere

Vestegnen - 01. juni 2018 kl. 13:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til efteråret får Hvidovre et cirka to kilometer langt mountainbike-spor, som bliver unikt set med Vestegns-øjne.

Den nye cykelattraktion har længe stået på ønskesedlen. Sporet kommer til at ligge på de yderste arealer i Hvidovre, nær Brøndby Havn. Det bliver etableret på »Ellipsebakkerne«, som er 13 kunstigt skabte bakker, der ligger på det vestlige Avedøre Holme.

»Vi har lige lanceret Cykelby Hvidovre, og det her projekt passer perfekt til vores ønske om, at skabe mulighed for, at vores borgere kan være aktive i fritiden - og tilmed på cykel,« siger borgmester Helle Adelborg, der tilføjer, at sporet i Hvidovre kommer til at ligge i et område, hvor der ellers er langt til det nærmeste mountainbike-spor i Hareskoven.

Idéen om et mountainbike-spor er en udløber af en borgerhøring, som teknik- og miljøudvalget i Hvidovre igangsatte i 2017. Flere ønskede et sted, hvor man kunne køre på mountainbike. Den idé vandt gehør i teknik- og miljøudvalget, der valgte at afsætte penge til projektet. Da området, hvor sporet skal etableres, ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, har Hvidovre Kommune søgt dispensation hos Kystdirektoratet. Nu er dispensationen givet, og kommunen har fået støtte til projektet fra Nordea-fonden:

»Vi synes, at det er et glimrende projekt, der vil komme mange aktive borgere i alle aldersgrupper til gode,« siger Michel Birk Adler, filialdirektør Nordea i Hvidovre, der torsdag overrakte Nordea-fondens støtte på 50.000 kroner til borgmester Helle Adelborg og formand for kultur- og fritidsudvalget Maria Durhuus.

Mountainbike-sporet med sjove nedkørsler, tekniske stigninger, sving og hop bliver etableret i løbet af efteråret. Det planlagte spor er to kilometer langt, men et forslag om at forlænge sporet til 2,5 kilometer bliver behandlet i teknik- og miljøudvalget 13. juni.

Hvidovre Kommune har haft flere borgere og blandt andet Hvidovre Cykle Klub og Hvidovre Triathlon Club til at komme med input til design af sporet.

Mountainbike-sporet får et hovedspor for begyndere/letøvede og »sløjfer« med tekniske udfordringer til dem, som gerne vil have lidt mere »action«. For at sporet kan bruges det meste af året, opbygges det med granitskærver.