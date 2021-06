Godt nyt til kødelskerne: Populært marked er på vej

Ny investorgruppe

- Med en ny investorgruppe i ryggen åbner vi Meat Market 2.0. Første step i den proces bliver en ny webshop, der åbner i juni. Her vil vi have et begrænset sortiment. Kunderne får mulighed for at købe den færøske laks, de gode bøffer og oksestege, lidt vin og pølser, Og vi er rigtigt glade for at vi igen kan tilbyde vore kunder en god sommer ved grillen, siger Jimmy Andersen og tilføjer: