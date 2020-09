En årvågen nabo så nogen luske rundt i et hus i Rødovre, hvor ejerne var på ferie. Nu er to mænd dømt.

Godt gået af naboen: Fængsel og udvisning for indbrud

Da naboen midt om natten så to mænd luske rundt ved et hus i Rødovre, tog vedkommende omgående kontakt til Vestegnens Politi - der hastede til stedet med flere patruljebiler.

Det var optakten til, at to rumænske mænd på 30 og 44 år nu er idømt 40 dages ubetinget fængsel, og er blevet udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Naboen ringede om det igangværende indbrud i huset på Rævebakkevej i Rødovre, da vedkommende vidste, at familien var på ferie. Natten til lørdag den 1. august klokken 03.35 kørte flere politipatruljer frem, og fik anholdt de to indbrudstyve på fersk gerning inde i huset. De havde ikke nået at tage noget med sig.