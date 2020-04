Se billedserie Eleverne har hver deres byggefirkant - med afstand. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Godt at få gang i sav og skruemaskine Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt at få gang i sav og skruemaskine

Vestegnen - 26. april 2020 kl. 19:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ingen krammere, men masser af håndvask, da en gruppe tømrerelever i sidste uge mødte ind på Next Uddannelse i Rødovre.

Motivationen til at komme i gang igen med sav, hammer, skruemaskine og alt det andet værktøj, var ikke til at tage fejl af. I ugevis har den stået på online-undervisning derhjemme, og når man nu har valgt en erhvervsuddannelse, hvor det praktiske er højt prioriteret, så er det godt at vende tilbage til værksted, kammerater og lærere.

Undervisningen har været lukket ned på grund af risikoen for smitte med coronavirus. I stedet har eleverne fået teoretisk online-undervisning hjemme - det gælder blandt andet i de tegneprogrammer, som benyttes til at løse en opgave.

Det er ikke kun de mindste skoleelever og afgangsklasserne på gymnasier og hf, der er vendt tilbage. Det gælder også de elever på erhvervsuddannelserne, der har en slutdato på en uddannelsesaftale eller skoleaftale inden for et år, og som derfor skal gøre klar til at kunne gå op til svendeprøve og fagprøve.

Har øvet teorien Hos Next på Tæbyvej i Rødovre har man samlet alle træuddannelserne - tømrere, møbelsnedkere og bygningssnedkere. De første elever, der vendte tilbage til Next i Rødovre var 17 tømrerelever, alle i gang med hovedforløb 4.

22-årige Anders Palm er glad for at være tilbage og få træ og værktøj mellem hænderne og hygge med kammeraterne.

- Men det er lidt underligt, at man hele tiden skal holde afstand og ikke må sige ordentlig hej, når man mødes.

Selv om Anders har set frem til igen at lave noget praktisk, så har det ikke kun været skidt at være hjemme.

- Det er nok det teoretiske, der har været min største udfordring, så jeg har øvet rigtig meget derhjemme på blandt andet tegneprogrammet, så det har været fint nok, siger Anders, der skal til svendeprøve i slutningen af september.







Byggefirkanter med afstand Ligesom kammeraterne har han fået sin egen firkant, hvor han bygger. Opgaven er at lægge gulv i et badeværelse, hvor der skal være hældning ned til et afløb midt i. Desuden skal der skabes adskillelse til et almindeligt rum ved siden af, så elevernes viden om konstruktion og byggeri af vådrum kommer på prøve.

Der er fuld knald på eleverne, for de skal have indhentet mest muligt praktisk viden, efter at have siddet i ugevis foran computeren.

Det forhindrer dog ikke, at der gælder særlige regler i disse coronatider. Regler, som uddannelsesleder Stephanie Halse indskærpede allerede første dag.

- Når eleverne møder ind om morgenen, så skal de vaske hænder - og det skal de også cirka hver anden time i løbet af dagen. Hvis de forlader værkstedet i en pause, så står den også på håndvask, inden de kan komme tilbage, fortæller Stephanie Halse.

Der er opsat håndsprit flere steder på skolen, og der er skabt en indretning, så elever og lærere skal røre mindst muligt ved håndtag og overflader. Desuden er fx kantinen lukket af.

På værkstedet skal der være afstand mellem eleverne. Undtagelsen er dog elever, som har arbejdet sammen to og to derhjemme, og som derfor ikke udgør en smitterisiko for hinanden. De får lov til at fortsætte samarbejdet på værkstedet.

- Vi har taget alle forholdsregler for at mindske smitterisikoen, og gør meget ud af, at der er en god håndhygiejne. Vi har fulgt anbefalingerne om, at håndvask er det bedste, og har derfor opsat udendørs håndvaske, som eleverne skal bruge. Vi er meget opmærksomme på, at eleverne vasker hænder for hver to timer, understreger Stephanie Halse.

At der er gjort rigtig meget for den sundhedsmæssige sikkerhed illustreres også af, at en af eleverne har fået sit eget rum, hvor han kan være, da han har et familiemedlem i risikogruppen, og derfor ikke skal bringe coronavirus videre.

Undervisning både fysisk og online Der er tale om en langsom genåbning af uddannelsesstederne, og det betyder, at man i Rødovre nu har elever både på skolen og hjemme, hvor der fortsat skal være online-undervisning. Det stiller krav til lærer-ressourcerne.

- Det skal vi nok få løst, for der er et stort gåpåmod hos både lærere og elever. Så må vi se, hvad der sker efter 10. maj, og hvordan vi håndterer det, siger uddannelsesleder Stephanie Halse.