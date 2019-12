Gode blokader: Brøndby-kvinder rykker mod toppen

Næste store opgave er allerede nu på søndag den 14. december, hvor ligaens førerhold, Holte IF klokken 14.00, kommer på besøg i Brøndby Stadionhal 1. Til den kamp er der ikke råd til de store udsving i spillet, da det uvilkårligt vil blive straffet af et formstærkt Holte-hold. men forhåbentlig har selvtilliden fået et boost efter den sidste tids succes og forhåbentligt kan et talstærkt hjemmepublikum være en afgørende faktor. Derfor vil der også være gratis adgang til alle, der medbringer en af lokalaviserne fra området.

Team Køge havde for alvor fået momentum og kom flyvende fra start i andet sæt. De tog en overbevisende føring på 9-1. før Brøndby endelig fik et angreb igennem Team Køges effektive forsvar. Tajma Muharemovic var blevet skiftet ind og det var nu hende der skulle til serv. Helt upåvirket af det store pres, sendte hun den ene springserv over nettet efter den anden, og først da hun på den femte serv stoppede sig selv med en servefejl, kom Team Køge igen til fadet, men så havde hun også, med blandt andet to esser, ført sine kammerater tilbage på sporet med 6-9. Det næste afgørende ryk kom i Julie de Blancks serv, hvor Brøndby gik fra 8-11 til 12-11. Inden da havde Julie de Blanck bevist, at hun nu er kommet sig fuldstændigt over sin fodskade. Hun var således suveræn i blokadespillet, hvor hun i første sæt havde tilført holdet fire point og også i andet sæt stod for to blokadepoint, og da de gode takter fortsatte, nåede hun samlet op på imponerende otte point alene på blokaden. Brøndby havde nu for alvor fået spillet til at flyde og til trods for den katastrofale start på sættet, kunne de tage sættet med 25-20.