Se billedserie Olivia på seks år ved godt, hvad man bruger karse til. »Til madder. Både æggemadder og andre madder,« siger hun. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

God påske: Børn lærer, hvad påsken er for noget

Vestegnen - 29. marts 2018 kl. 10:41 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påskeharer, kyllinger og blomster pryder Sommerfuglestuen i institutionen Amalieparken i Vallensbæk, hvor tegnene på påske og forår er tydelige.

En flok børn fra både børnehavens »Sommerfuglestue« og vuggestuens »Larvestue« er ved at så karse i bunde af mælkekartoner, som de har pyntet med fjer, æg og kyllinger i anledningen af påsken.

»Man bruger karse til madder. Til æggemadder og andre madder,« siger seksårige Olivia, da hun bliver spurgt til, hvad karse bruges til.

At så karse og klippe æg og kyllinger er bare nogle af traditionerne i Amalieparken, når påsken nærmer sig. Ofte går man også i kirke og hører om påsken i Kristendommen. Og fredag op til påskeferien er der påskefrokost i institutionen. Det fortæller pædagog på »Sommerfuglestuen« Tina Fabricius.

»Her er børnene med til at lave maden i køkkenet, og de laver pynt og dækker bord. Vi gør det også til jul, og undervejs sanser og smager børnene på retterne. Der er sild, æg og rejer på bordene, så det er ret traditionelt,« siger hun og fortæller om, hvordan man taler om påsken med børnene.

»Mange børn forbinder påske med påskeharer og chokoladeæg, men når vi for eksempel har været i kirke, og de hører historien om Jesus, der dør og bliver hængt på korset, så giver det grobund for at snakke mere om, hvad påske er.«

I Amalieparken følger man et årshjul, og med de forskellige årstider kommer der fokus på forskellige emner. Sådan er det også, når det er forår.

»Når det bliver forår er vi udenfor og holder øje med vintergække, erantisser og påskeliljer i naturen, når de kommer frem. Og så klipper vi blomsterne ud og taler om forår, når vi er hjemme i institutionen. Det er meget jordnært. Sådan gør vi året igennem,« fortæller Tina Fabricius.

Forståelse for kulturen

Karsefrøene bliver fordelt over vattet i mælkekartonen, og der bliver hældt vandt over, inder der bliver spurgt, hvor lang tid der går før karsefrøene spirer.

»10 minutter,« lyder buddet fra Benjamin, mens nogle af de andre børn også byder på 21 og 50 dage.

Men sandheden er nok nærmere, at de begynder, at spirer inden for et par dage.

Børnene i Amalieparken forbinder også primært påsken med påskeæg, men også påskeferie.

Tina Fabricius er ikke tvivl om, at børnene i Amalieparken får en masse ud af at arbejde med forår og påske. Foruden den motoriske læring ved at klippe og klistre får børnene også viden om, hvad påsken egentlig er.

»Det er en del af den danske kultur, at vi har de her højtider. Nogle af børnene har jo en kristen oprindelse, så det er vigtigt at snakke om traditionerne. Nu nærmer påskeferien sig, og så begynder vi at tale om påskefrokoster og om samværet, mange har med familien i påsken, og om at man spiser noget særligt mad til påske. Det giver børnene en forståelse for kulturen, og hvorfor vi holder påske. For nogle er det en åbenbaring, når de får at vide, hvorfor det er påske, og at de rent faktisk ved, hvorfor der er fyldt med chokolade i butikkerne,« siger Tina Fabricius.