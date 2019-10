Tre partier samlet i minutterne efter budgetforliget blev underskrevet. Forrest sidder de tre formænd (fra venstre mod højre) Flemming Ørhem (DF), borgmester John Engelhardt (V) og Lisa Ward (A). Foto: Christian Mahrt.

Glostrup: Bredt forlig om kommunens økonomi

10. oktober 2019

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået aftale om budgettet i Glostrup Kommune for de kommende to år. Aftalen er indgået af 15 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Som det er tilfældet i stort set alle kommuner er også Glostrups økonomi presset af stærkt stigende udgifter, der vedrører dels den demografiske udvikling - flere børn og flere plejekrævende ældre - dels en eksplosion i udgifterne til børn og voksne med særlige udfordringer.

Selv om man overordnet i Glostrup bruger alle de penge, som kommunen må i forhold til aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, er der derfor behov for en kraftig opbremsning af udgifterne på mange andre områder for at få enderne til at mødes.

Forligspartierne har taget denne udfordring op, med fokus på, at det er de store velfærdsopgaver, der skal prioriteres i de kommende år. I Glostrup skal der blandt andet bygges nye daginstitutioner, renoveres og tilbygges på skolerne og antallet af plejehjems- og rehabiliteringspladser for ældre skal udvides. Dertil kommer, at byen stadig skal udvikles for at sikre, Glostrup også om mange år er et bæredygtigt lokalsamfund.

Opgaven har således ikke været over en bred kam at finde nye, spændende tiltag men primært at sikre gode og tidssvarende dagtilbud, en skole med mere tid til den enkelte elev, tage hånd om de svageste borgere og pleje og omsorg for de ældre, der måtte have behov.

- Vi præsenterer et budget i økonomisk balance og opfylder de opstillede krav i vores økonomiske politik. Skatterne holdes i ro, og vi er fortsat 7. lavest på kommunalskat i Danmark. Vi har til gengæld været nødt til at hæve en række takster, så de nu - eller om en årrække - svarer til det niveau, der findes i vores nabokommuner, lyder det fra de tre forligspartier.

De tilføjer:

- På dagtilbudsområdet havde vi valget mellem at hæve takster eller sænke serviceniveauet, og vi har foretaget et bevidst valg ved at justere taksterne. Såfremt finansloven tildeler kommunen ekstra midler, vil disse ubeskåret gå til området.

Budgetudkastet skal nu i høring internt i kommunen samt blandt de normale eksterne høringsberettigede. Budgettet skal vedtages på et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 5. november.