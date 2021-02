Glimt fra gemmerne: Danmark fik sit første overdækkede butikscenter

Gartner Aage Knudsen, der ejede arealet, hvor Rødovre Centrum blev bygget, var også interesseret i, at udvikle området, så det var en kombination af fælles interesser, der gjorde det muligt at bygge det store center, som er det første af sin slags i Danmark.

Man ønskede at bygge et center, der kunne samle borgerne, både når de skulle handle og når de skulle mødes.

- Handel var primært præget af personlige relationer. Man kendte den lokale købmand og de andre handlende og indkøb foregik mest i nærområdet. Det fik Rødovre Centrum ændret på, for da centret stod færdigt i 1966, tiltrak det ikke kun rødovreborgerne, men også borgere fra andre kommuner. Rødovre Centrum ændrede meget på måden at handle på, fortæller Marie Drost Aakjær.

Borgmester Gustav Jensen, som stod i spidsen for planen om det nye centrum i Rødovre, var sognerådsformand fra 1937 og borgmester fra 1952 til 1970 og havde en stor betydning for den store udvikling, der skete i Rødovre i perioden.

- Han sad på posten i så mange år, at han havde god tid til at lægge langsigtede planer og være med til at føre dem ud i livet, siger Marie Drost Aakjær.

Rødovre Centrum er stadig et vigtigt handelscentrum på Vestegnen og Storkøbenhavn. Det er siden åbningen i 1966 blevet udbygget flere gange og to gange, i 2011 og 2019 er det blevet kåret som Danmarks bedste indkøbscenter.

- En grundstensnedlæggelse er en måde at vise, at der er tale om et vigtigt byggeri. Det foregår ved at man indmurer et dokument om, hvem der har bygget ejendommen i enten mur eller gulv. Det kan minde lidt om en tidskapsel, siger Marie Drost Aakjær.