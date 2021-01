Glæd dig: Se billeder fra den nye sæson af Badehotellet

Den ottende sæson af den populære tv-serie Badehotellet har premiere på TV2 den 1. februar. Og selvom handlingen foregår på et badehotel i Nordjylland, så er størstedelen af serien faktisk optaget i Risby i Albertslund Kommune. Her bliver scenerne skudt i to forskellige tv-studier, hvor der er bygget et hotel med 12 værelser, dagligstue, køkken, veranda og spisesal. Udenfor er facaden på hotellet bygget.