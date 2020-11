Gjorde kort proces: Straksdom for en sværm af butikstyverier

Lørdag den 7. november klokken 14.48 blev en patrulje fra Vestegnens Politi sendt til et supermarked på Stationsporten i Albertslund. Her havde butikspersonale tilbageholdt en 22-årig mand, som var mistænkt for at have stjålet flere flasker spiritus.