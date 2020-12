Brøndby Kommune ser ud til at indføre parkeringskontrol i løbet af 2021. Foto: Steen Østbjerg

Giver grønt lys til parkeringskontrol

Vestegnen - 06. december 2020 kl. 06:53 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Glostrup var først på Vestegnen, og siden er blandt andet Hvidovre og Høje-Taastrup fulgt med. Nu tyder alt på, at man også i Brøndby vil få en parkeringskontrol.

Efter et årelangt tilløb har et politisk enigt teknik- og miljøudvalg givet grønt lys til, at Parkeringskontrol Nord skal foretage p-kontrol i Brøndby Kommune. Beslutningen skal tages endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 9. december.

Det er stigende problemer med generende og ulovlig parkering, der har fået kommunerne til at reagere.

i Brøndby har man flere gange haft spørgsmålet om parkeringskontrol oppe at vende. Senest i juni, hvor man i kommunalbestyrelsen tog principbeslutning om at indføre p-kontrol. Nu er det så i teknik- og miljøudvalget besluttet, at det skal være Parkeringskontrol Nord - det er Aalborg Kommunes p-selskab - der skal udføre parkeringskontrollen, fremfor at Brøndby Kommune opretter eget p-korps.

Også Glostrup og Høje-Taastrup har valgt at samarbejde med Parkeringskontrol Nord, mens man i Hvidovre har oprettet sit eget p-korps.

Formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune, Vagn Kjær-Hansen (SF), er tilfreds med beslutningen:

- Det her er noget vi har arbejdet med i lang tid. Generende og ulovlige parkeringer har været et stigende problem, og vi har fået mange henvendelser. Det gælder særligt i Brøndby Strand-området, hvor mange borgere oplever problemer. Jeg er glad for, at der nu ser ud til at komme en parkeringskontrol, som kan medvirke til at løse de udfordringer, som mange beboere har med generende parkeringer, siger Vagn Kjær-Hansen.

Udfordringer At finde plads til parkering i Brøndby kan være en større udfordring flere steder.

Det betyder, at stadig flere grundejer- og boligforeninger henvender sig til kommunen for at kunne oprette private parkeringskorps for at dæmme op for parkeringsudfordringerne.

Kommunen har tidligere givet tilladelse til, at nogle få grundejer- og boligforeninger med private fællesveje, har kunne etablere parkeringskorps. Kærlunden og Agerlunden har eksempelvis etableret parkeringskontrol, hvor det kun er muligt for udefrakommende at parkere i området i tre timer, mens der ingen tidsbegrænsning er for deres beboere.

På helt private veje har hverken kommunen eller politiet mulighed for at regulere en eventuel privat parkeringskontrol.

Fx har alle boligselskaberne i Brøndby Strand Parkerne etableret en kombination af betalingsparkering og parkeringskontrol på deres private p-pladser og veje.

Ulovlige parkeringer Nogle af disse parkeringsordninger kan medføre stigende problemer for afviklingen af den samlede trafik i kommunen, er vurderingen.

Det skyldes, at udefrakommende har tiltagende vanskeligere med at finde p-pladser, og søger andre steder hen, hvor der ikke er parkeringskontrol, hvorfor disse områder kan sande til. Derudover afføder det en tiltagende mængde søgetrafik, når folk kører rundt i et område for at finde en parkeringsplads. Det kan også afføde flere ulovlige parkeringer på eksempelvis brandveje.

Den kommende parkeringskontrol kan ske på både offentlige veje og private fællesveje. Man undgår dermed at skubbe problemet videre fra ét område til et andet. Alt i alt forventer Brøndby Kommune, at der bliver bedre adgang til p-pladser, bedre trafikflow, minimering af "søgetrafik" og øget tryghed for de bløde trafikanter.

Så mange fik en p-afgift Parkeringskontrollen i Hvidovre - hvor kommunen har ansat egne p-vagter - skrev den første p-afgift ud den 18. februar 2019. I løbet af 2019 blev der udskrevet 1.532 parkeringsafgifter, og det var mere end forventet.

Skal man tro erfaringerne fra Hvidovre, så er det forseelserne parkering på cykelsti, fortov, gangsti mm, parkering på en reserveret p-plads, afmærket med tavle, parkering uden for afmærkning, parkering ud over tidsbegrænsningen eller urigtig indstillet p-skive, og ulovlig parkering ved vejkryds, der trækker langt de fleste parkeringsafgifter.