Løb afsted som en ægte naturhelt til Det Virtuelle Naturhelteløb på Vestegnen. Foto: Børneulykkesfonden Foto: Jesper Edvardsen - CONTINEO

Giv den gas som en vaskeægte naturhelt

Vestegnen - 17. maj 2021 kl. 12:45 Kontakt redaktionen

Der er mange skove og naturområder på Vestegnen og dem kan man besøge, når Legeheltene og Den Danske Naturfond holder Det Virtuelle Naturhelteløb i pinseferien fra 21. til 24. maj, hvor man kan deltage i Naturhelteløbet ligesom andre løbeglade naturhelte, som løber sammen men hver for sig.

Det Virtuelle Naturhelteløb er et familieløb, hvor det ikke handler om at nå først i mål, men derimod om at have det sjovt, komme ud og opleve den danske natur og få sved på panden - alt imens man løber til fordel for indlagte børn og den danske natur.

Der er ikke nogen fælles start, og som deltager vælger man selv hvor og hvornår løbeturen skal foregå. Måske det bliver en tur på stranden, i skoven eller rundt om den lokale sø - det er helt op til de enkelte familier.

Støt to formål - I Børneulykkesfonden elsker vi at være aktive i den skønne natur, der omgiver os. Derfor er vi også glade for, at vi nu, sammen med Den Danske Naturfond, kan sætte fokus på vigtigheden af at passe på alle vores dejlige naturområder. En aktiv tur i naturen er både godt for store og små, så derfor håber vi, at børnefamilierne rundt i landet har lyst til at bruge en forårsdag på at være vaskeægte naturhelte, siger Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden, der står bag Legeheltene.

Når man deltager i Det Virtuelle Naturhelteløb løber man for hele to gode formål: Legeheltene og Den Danske Naturfond. Legeheltene arbejder dagligt for at skabe mere aktiv leg og bevægelse for indlagte børn på de danske hospitaler, og Den Danske Naturfond indkøber naturarealer for at passe på den danske natur.

Ved at deltage i Det Virtuelle Naturhelteløb støtter man både Legeheltene og Den Danske Naturfond med 50 kr. hver.

Man kan tilmelde sig på: http://xn–naturheltelbet-0qb.dk/