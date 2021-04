Gik fra skuespil til hækledesign: Håndarbejde holder sindet raskt

Se billedserie Garnet bliver farvet med plantefarver. Og mange af planterne plukker Charlotte selv i haven eller grøftekanten. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Vestegnen - 17. april 2021 kl. 18:42 Af Pernille Rohde

Sidste år fik Charlotte Gundersen en opringning, som gjorde det muligt at komme i gang med noget, hun længe havde drømt om.

- Susanne, der er ansat i Vej og Park i Glostrup og som jeg kender i forvejen, ringede til mig og sagde kort fortalt:

- Vi har nogle får, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre med ulden. Er du interesseret i den? - og det var jeg. I mange år har jeg rigtig gerne villet fremstille mit eget garn, fortæller Charlotte Gundersen, som selv bor i Hvidovre, men har mange kontakter rundt omkring og i øvrigt er medlem af Ejby Fårelaug.

I hjemmet har hun indrettet et lille garnværksted i sin udestue, Her er både forskellige spinderedskaber, færdighæklede designs samt kartet uld.

Udenfor står tre store gruekedler og bobler og på en buk i haven, er en fåreham spredt ud. Hammen stammer fra Ejby Fårelaug. For Charlotte fik en aftale i stand med Glostrup Kommune og modtog fornylig 33 hamme fra fårene, der græsser bag Ejbyhallen i Glostrup.

Det er anden gang hun modtager hamme derfra, så hun har nu en vis erfaring i at bearbejde ulden, så den kan blive til garn. Og det er netop det, der længe havde været Charlotte Gundersens drøm; at være med i hele processen fra fårene bliver klippet til garnet er klar til brug.

Renser, vasker og tørrer - Første del af processen er at fjerne urenhederne fra hammene. Derefter skal ulden vaskes og det foregår i de store gruekar.

- Jeg bruger sulfo til at vaske ulden med, for der er et meget højt indhold af lanolin, som gør ulden lidt for fedtet og derfor bliver noget af det vasket ud, forklarer Charlotte.

Ulden bliver efter vask hængt op i hendes have til tørring og derefter putter hun den i papirsække.

- Det er vigtigt, at det er papir, for ellers kan ulden mugne, fortæller Charlotte som kører poserne med uld til Hjelholts Uldspinderi på Fyn. Hendes egen lille spindemaskine kan ikke klare uld fra så mange får.

På spinderiet bliver ulden blandet med en smule merinould fra får på Falklandsøerne, fordi det giver den en ekstra blødhed.

Farver fra planter Når ulden er færdigspundet, skal Charlotte i gang med farvning og den del af processen, kan hun godt lide.

- Jeg bruger kun plantefarver og flere af planterne er nogle, jeg selv dyrker i haven eller plukker i grøftekanten. Jeg bruger blandt andet gyldenris, som er en invasiv plante, der giver en varm gul farve. Men også indigo, som stammer fra en japansk plante samt rabarber, fortæller Charlotte.

Når ulden er færdigfarvet og bundtet, hækler hun nye designs og sælger hun den til sine hækle- og strikkeglade følgere på blandt andet instagram.

Håndarbejde giver ro I de sidste ti år har Charlotte ved siden af sit fuldtidsjob som folkeskolelærer også været hækledesigner.

- Jeg kommer fra en meget håndarbejdsglad familie. Både min farmor og mormor var håndarbejdslærere og de inspirererede mig meget. Jeg gik dog først for alvor i gang med at lave håndarbejde, da jeg for 12 år siden fik en handicappet datter. Jeg havde brug for at få tankerne væk og fandt ud af, at det gav mig stor ro at lave håndarbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at det holder sindet raskt, og jeg får mange tilbagemeldinger fra mine følgere og kunder om det samme. Blandt andet kronisk syge, som får livskvalitet af at hækle, fortæller Charlotte.

Den dag Vestegnen er på besøg, har Charlotte netop fået et postkort tilsendt fra en anonym afsender. Artiklen fortsætter under billedet

Vask og farvning foregår i gruekedler i Charlotte Gundersens have. Foto: Per Christensen

'Kære Charlotte, jeg vil bare sige, at jeg er vild med din energi! Og jeg håber, at universet sender dig masser af kærlighed og at du tager imod. Med venlig hilsen en usynlig ven', står der.

Charlotte er glad og rørt over hilsenen.

Fælleshækling - Jeg er glad for at kunne give min begejstring videre og for mig er det også vigtigt, at håndarbejde kan være med til at skabe fællesskaber. I denne coronatid har vi fx haft fællessang i tv, som kunne give os fællesskab og jeg har prøvet at gribe ideen ved at lave fælleshækling, hvor jeg har lagt en opskrift på en trøje op, som jeg så har opfordret mine følgere til at hækle - det er hyggeligt at vide, at der sidder andre derude og er i gang med samme projekt som en selv, siger Charlotte.

Bæredygtighed spiller også en stor rolle hos Charlotte.

- Min produktion er ikke økologisk, fordi det foder fårene får om vinteren ikke er økologisk. Men jeg bruger fortrinsvis regnvand til at vaske ulden i.At der er god dyrevelfærd hos fårene har også en stor betydning, siger Charlotte, som også underviser sine elever i bæredygtighed. Og et par elever er tilmed blevet interesseret i at hækle.

- Det er dejligt at kunne give sin begejstring videre og sætte nogle ringe i vandet, siger Charlotte Gundersen. Coronatiden har fået hende til at tænke nye tanker.

- Jeg vil gerne begynde at holde kurser i noget af det, jeg kan. Fx plantefarvning og hækling, Desuden har jeg planer om i samarbejde med Glostrup Kommune og fårelauget at holde åbent værksted og foredrag mm. til fx åbne Kulturdage ved Ejby Mose, når samfundet lukker op, siger Charlotte.

Hendes mand bakker op om hendes store interesse for håndarbejde.

- Han er vild med motorcykler og det er jeg faktisk også. Men vi har det godt med at have hver vores interesser. Så har vi altid noget at tale om, smiler Charlotte.

Hvis nogen mener at have set Charlotte i andre sammenhænge tilbage i 90'erne, kan det godt passe.

På det tidspunkt kom hun fra Jylland til København og spillede hovedrollen som Skønheden i forestillingen »Skønheden og Udyret" på Mister Jones Børneteater, som holder til i Glostrup. Hun var desuden med i sanggruppen Beauty Box,

-Jeg har altid haft en kreativ åre og nyder både processen og kontakten med de mennesker, jeg kommer i kontakt med, siger Charlotte,

Man kan komme i værkstedet i Hvidovre efter aftale, og Charlotte Gundersen holder åbent på udvalgte dage både med salg af garn, opskrifter og afholdning af kurser.

Man kan også finde hende med garn, hækleopskrifter og workshops på Plantefarvernes Markeder i blandt andet Rødovre og Herlev samt på flere andre markeder i Danmark.

Læs mere om Charlottes projekter på bycgundersen.bigcartel.com