Gik fra akutmodtagelse: Derfor er han efterlyst

Den 33-årige Damian er fredag formiddag blevet efterlyst af Vestegnens Politi.

Han forlod natten til fredag, klokken 00.45 akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital, hvor han var til undersøgelse og behandling.

Den 33-årige mand var indlagt på akutmodtagelsen, efter han havde været impliceret i et trafikuheld, hvor han var blevet ramt af en bil. Den 33-årige mand nåede dog ikke at blive undersøgt færdig, blandt andet for mulige hovedskader, inden han forlod Hvidovre Hospital.

Derfor er han nu blevet efterlyst af Vestegnens Politi.