Ghita Nørby dag i Viften

En af Danmarks største skuespillerinder har stået mere end 60 år på de skrå brædder. Med mere end 150 film og utallige teaterforestillinger er Ghita Nørby én af Danmarks absolut mest populære skuespillerinder. Søndag den 1. marts kan man høre hende fortælle om sit liv, når Viften i Ishøj holder Ghita Nørby dag. Klokken 12.00 kan man se eller gense Baronussen fra benzintanken i Viftens biograf. Klokken 15 vil Ghita Nørby fortælle om sit spændende liv i åbenhjertig samtale med sin mangeårige ven guitaristen Lars Hannibal, som indimellem ordene vil spille kendte temaer fra det klassiske guitarrepertoire, som giver plads til "eftertanke". Mon ikke der også bliver plads til at opleve Ghita Nørby læse et af H. C. Andersen´s eventyr?