Se billedserie Udlejningen af erhvervslejemålene i Rødovre Port starter nu.

Gevinst for Rødovre: Stort byggeri klart om et år

Vestegnen - 28. januar 2021 kl. 12:17 Kontakt redaktionen

Det store byggeri Rødovre Port, på grænsen mellem Rødovre og Hvidovre, vil stå færdigt i løbet af et års tid.

Rødovre Port er på cirka 37.500 kvadratmeter, og vil rumme flere end 500 boliger, 15 erhvervslejemål og 200 p-pladser.

Rødovre Port opføres som et nyt kvarter med boliger til både familier med børn, par, enlige og studerende. I alt bliver Rødovre Port hjem for omkring 1.000 mennesker i byen, som også kommer til at få glæde af et grønt og indbydende indkøbsområde.

Udlejningen af erhvervslokalerne starter nu. Det er erhvervsmæglervirksomheden La Cour & Lykke, der står for udlejningen. Kristian Hartmann, partner i La Cour & Lykke, fortæller:

- Rødovre Port er et moderne projekt, som vil skabe et spændende område, der vil blive nydt af både beboere, andre lokale Rødovre-borgere og besøgende i byen. Det nye kvarter vil være centreret om Strædet, der vil fungere som områdets hovedgade med supermarkeder, butikker og restauranter. Naturen vil være integreret i Rødovre Port med grønne, åbne arealer, og det kommer til at give en skøn urban atmosfære. Det bliver et mangfoldigt sted og et hyggeligt indkøbsområde med alt, man behøver, siger han.

Rødovre Port har en meget central placering ved Rødovre Station, som mere end 3.000 mennesker hver dag tager toget fra. Derudover er Rødovre Port tæt på børnehave, skoler, Rødovre Gymnasium og Rødovre Centrum.

- Der opføres en gangbro over Tårnvej/Avedøre Havnevej, så de mange boliger på vestsiden af Avedøre Havnevej også kan være naturlige brugere af de mange nye butikker. Der er ingen tvivl om, at Rødovre Port bliver et velbesøgt sted, og at butikkerne kommer til at kunne mærke den gode placering på deres omsætning, siger Kristian Hartmann.

Rødovre Port vil styrke kommunen

Samme begejstring for projektet er at spore hos Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune.

- Rødovre er skøn by med mange dejlige områder, og med det nye kvarter ved stationen kommer Rødovre Port til at styrke vores allerede attraktive kommune. Vi har i forvejen mange skønne grønne åndehuller i Rødovre med blandt andet Vestvolden og Espelunden, og nu får vi også et grønt og energisk område lige ved stationen. I Rødovre er vi kendt for at have et stærkt lokalt fællesskab, og det forventer jeg også vil kendetegne det nye kvarter, da der er skabt gode forudsætninger for netop det. Derudover er jeg meget positiv over den strategiske placering i forhold til at tiltrække besøgende til byen - det kommer de lokale erhvervsdrivende nemlig også til at nyde godt af, siger borgmester Britt Jensen.

15 erhvervslejemål udlejes De cirka 15 nye erhvervslejemål vil være placeret ved det gennemgående torv fra Rødovre Station ned til Tårnvej/Avedøre Havnevej.

- Butiksstørrelserne varierer fra cirka 75 kvadratmeter op til supermarkedsstørrelse på 2.000 kvadratmeter for at skabe et dynamisk område. Hele området omkring Damhus Boulevard er et større boligkvarter med et købedygtigt publikum, og derfor vil et supermarked, hvor de lokale kan handle ind, være oplagt til stedet. Derudover vil det være ideelt med fx et apotek, frisør, cykelhandler eller måske en sushi- eller burgerrestaurant. Om blot et år kan de nye lejere flytte ind, så nu er vi for alvor begyndt at se frem til at se resultatet med de nye butikker og i det hele taget det nye område fyldt med mennesker og god stemning, siger Kristian Hartmann, partner i La Cour & Lykke.

Med projektet kommer også en parkeringskælder under hele Rødovre Port-området med 200 p-pladser til beboere, gæster og kunder.