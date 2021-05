"Gevaldig glidebane": Så mange lærere er ikke læreruddannede

- Det er en gevaldig glidebane, at kommunerne fylder ledige lærerstillinger op med personer, der ikke har den rette uddannelse. Det er en udvikling vi skal have vendt. Vi ved fra forskningen, at læreren er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. At undervise er en uhyre kompliceret opgave, som kræver uddannelse, siger formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

- En stigning på 80 procent i andelen af lærere uden en læreruddannelse på under 10 år, skal vi tage alvorligt. Årsagerne kan være mange. Måske er det en spareøvelse i kommunerne, at der bliver uddannet for få lærere, eller måske er forklaringen, at rigtig mange uddannede lærere vælger andre veje end folkeskolen, når de står med deres eksamensbevis i hånden. Ligegyldig hvad forklaringen er, så skal denne udvikling stoppes - nu, siger Gordon Ørskov Madsen.

Bør forhindre lærerflugt

- Vi skal sætte ind på flere fronter i kampen for at få flere veluddannede lærere ud på skolerne. Helt overordnet skal vi have gjort det attraktivt at være lærer i folkeskolen igen. Her er vi godt på vej med en ny og solid arbejdstidsaftale, som forhåbentlig vil bidrage til at rette op på flere års lærerflugt fra folkeskolen. Derudover skal vi kigge på læreruddannelserne, så vi i fremtiden kan få flere til at søge læreruddannelsen - og ikke mindst skal vi nedbringe frafaldet fra uddannelsen, der i dag er alt for stort. Og så skal kommunerne gøre en langt større indsats for at tiltrække uddannede lærere, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand i Danmarks Lærerforening.