Genbrugsværksteder i efterårsferien

Tine Hecht-Pedersen er uddannet billedhugger fra Kunstakademiet, så hvis man vil aflure teknikker fra en dygtig kunstner, er der her mulighed for at suge til sig og få gode tips og tricks med på vejen. Værkstedet starter hver dag klokken 11.30. Man kan tage egne havefliser med på 20x20 cm, eller man kan købe materialer i værkstedet, som er for børn i alle aldre samt deres familier.

Tirsdag og onsdag i samme uge er der også mulighed for at genbruge gamle, uldne striktrøje, når museet inviterer til uldværksted, hvor man kan redesigne en gammel sweater og få glæde af den på ny. Sy vanter og huer af en gammel uldtrøje sammen med tekstilformidler Trine Reffstrup, som er ekspert i at sætte nyt liv i de gamle klude. Man kan også pynte din hue eller vanter med broderi. Værkstedet er både for børn og voksne. Man kan selv medbringe egen uldtrøje, som man på forhånd har vasket ved for høj temperatur, således at den er krympet lidt, og garnet er filtet/valket. Brug kun trøjer af 100% uld. Et godt trick er at smide et håndklæde eller 3 tennisbolde med i vasken. De bumler mod det strikkede materiale og hjælper til med at valke. Der er også mulighed for at købe materialer i værkstedet.