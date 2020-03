Genbrugsstationer lukker for private

Vestforbrænding, der dækker blandt andet Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk, opfordrer private kunder til at vente med at aflevere affald på genbrugsstationerne. Alle genbrugsstationer vil være lukket i weekenden.

Genbrugsstationerne holder som udgangspunkt åbent for erhvervsaffald i hverdagene i den almindelige åbningstid fra kl. 10-18. Vestforbrænding vurderer løbende, om der er behov for yderligere restriktion af åbningstiden på hverdage.

Nødbemanding

Amagerforbrænding følger også sundhedsstyrelsens retningslinjer for at hindre smitte med coronavirus. Derfor vil samtlige genbrugspladser, blandt andet pladsen i Hvidovre, kun være nødbemandet for at kunne tage imod erhvervsaffald. Af samme grund vil man midlertidigt heller ikke kunne forvente det samme niveau af vejledning på pladserne .