Genbrugshal må igen udskyde salgsdag

Det er endnu en gang nødvendigt at aflyse en salgsdag i Hvidovreforeningernes Genbrugshal. Restriktionerne i forbindelse med Covid-19 gør det simpelthen umuligt at holde åbent lørdag den 6. februar.

I mellemtiden bliver der ryddet op og arrangeret bedst muligt med de mange gode varer, der heldigvis stadig bliver sat i containeren på Hvidovre Genbrugsplads, og som de frivillige glæder sig til at præsentere for de besøgende næste gang, det bliver muligt at holde åbent.

Det er nemlig sådan, at borgerne kan give ting til genbrugshallen - og gør det i stor stil. Hvis man har ting, som man synes er for gode til at smide væk, kan man i stedet give dem til genbrugshallen. Tingene skal afleveres på Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97. Tingene skal stilles i en særlig container, der er aflåst for at undgå klunsning. Man skal henvende sig til personalet, der låser containeren op.