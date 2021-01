Genbrugshal må aflyse salgsdag

Det er nemlig sådan, at borgerne kan give ting til genbrugshallen - og gør det i stor stil. Hvis man har ting, som man synes er for gode til at smide væk, kan man i stedet give dem til genbrugshallen. Tingene skal afleveres på Avedøre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97. Tingene skal stilles i en særlig container, der er aflåst for at undgå klunsning. Man skal henvende sig til personalet, der låser containeren op.