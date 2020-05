Se billedserie Farad Atounou.

Gemmer sig måske på Vestegnen: Efterlyst for drabsforsøg

Vestegnen - 04. maj 2020 kl. 09:38 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd, som Midt- og Vestjyllands Politi har efterlyst med foto, mistænkt for drabsforsøg, befinder sig muligvis i Ishøj, Hundige eller andre steder på Vestegnen. Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde de to mænd. - Vi leder efter dem bredt på Vestegnen, hvor vi har en formodning om, at de gemmer sig, siger efterforskningsleder Torben Ladefoged, fra central efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi. Han nævner både Ishøj og Hundige som steder, hvor de to mænd kan opholde sig, men afviser, at en politiaktion søndag aften i Hundige har med denne sag at gøre.

Drabsforsøget fandt sted lørdag aften den 25. april. Her opstod der håndgemæng på en parkeringsplads ved et boligbyggeri på Thorsvej i Holstebro. Videoovervågning fra stedet viser, at slagsmålet hurtigt udviklede sig, og indtil flere af de tilstedeværende trak knive og stak to personer i henholdsvis lår og maveregion. Herefter flygtede fem personer fra stedet - formentlig i et endnu ukendt køretøj. De to personer, der blev stukket med kniv, er begge uden for livsfare. Torsdag morgen anholdt Midt- og Vestjyllands Politi tre af de personer, der er mistænkt i sagen. De meldte sig selv på politigården i Holstebro. Politiet opfordrer nu kraftigt de to sidste til at gøre det samme.

Den ene af de efterlyste mænd er 20-årige Ali Mohamad Hamo. Han beskrives af politiet som cirka 175-180 centimeter høj og almindeligt bygget, og med sort hår og mørk hud. Den anden er 22-årige Farad Atounou.

Han er cirka 165-175 centimeter høj, almindeligt bygget og har sort hår og mørk hud. Hvis nogen har oplysninger om, hvor de to mistænkte befinder sig, bør man ikke selv tage kontakt til dem, men i stedet straks ringe til politiet på telefon 114. - Vi betragter ikke de to mænd som decideret farlige, men når de er mistænkt i en så alvorlig sag, så er det naturligt for os at opfordre til, at man orienterer politiet og ikke tager kontakt. Efterforskningsleder Torben Ladefoged oplyser i øvrigt, at politiet ikke betragter knivstikkeriet som banderelateret.