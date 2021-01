Gav fingeren til fotovogn: Kørte ind i autoværn

- Selv om man kører pænt og overholder fartgrænsen, så skal man stadig huske at have begge hænder på rattet og være opmærksom på vejen og trafikken, siger Erik Andersen fra færdselspolitiet på Vestegnen.

Han var så optaget af at dytte og vise langemanden frem mod fotovognen, at han mistede herredømmet og kørte ind i et autoværn.

Her havde Vestegnens Politi en fotovogn holdende torsdag, og det generelle billede var, at rigtig mange bilister kørte pænt forbi ATK-bilen.

Målrettet fartkontrol

Politiet gennemfører i denne uge en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Under coronanedlukningen i marts 2020 blev de tomme veje flere steder brugt til at køre ræs, hvilket skabte utryghed. Med alt for høj hastighed øges risikoen for en ulykke markant, hvor selv en lille overskridelse kan få fatale følger. Derfor sætter politiet nu særligt fokus på hastighed.

- Ved den første corona-nedlukning i marts 2020, kunne vi konstatere, at indtil flere bilister fik den opfattelse, at tomme veje var lig med fri hastighed. Det resulterede i nogle meget grimme uheld, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, hvorfor vi ikke vil acceptere, at nogle trafikanter blæser på love og regler. De skaber utryghed og bringer sig selv og andre i fare. Derfor sætter vi massivt ind med hastighedskontroller i hele landet i denne uge”, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.