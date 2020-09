Artiklen: Gasledning gravet over

Gasledning gravet over

Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi er tirsdag middag til stede i Rødovre i forbindelse med et brud på en gasledning.

Vestegnens Politi fortæller, at de er til stede ved Islevbrovej, Røngaard Alle og Slotherrensvej, og at der ikke er fare for omkringboende eller trafikanter. Trafikken glider i øvrigt fornuftigt omkring stedet.

Politiet har afspærret et område ved stedet.

Meldingen om den overgravede gasledning kom kort efter klokken 11.20.