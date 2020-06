Gangtunnel spærres. Skal forlænges

Gangtunnelen der går tværs under Nordre Ringvej mellem Rigshospitalet Glostrup og Østervej, skal forlænges på grund af letbanebyggeriet.

Hovedstadens Letbane forventer, at gangtunnelen bliver spærret af i løbet af den kommende uge og at den vil være lukket i hele byggeperioden. Når man skal krydse Nordre Ringvej, kan man i stedet benytte fodgængerovergangen umiddelbart syd for gangtunnelen eller fodgængerovergangen ved Kindebjergvej.