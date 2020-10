Gang i kæmpe byudviklingsprojekt i Brøndby Strand

Derfor har kommunalbestyrelsen netop vedtaget at sætte gang i en ambitiøs proces, der viser, at udviklingen af bydelen er et arbejde, som ligger politikerne på sinde, og som man vil lykkes med. Målet er en attraktiv og grøn bydel med et aktivt handels- og kulturliv.

- Brøndby Strand huser 40 procent af vores borgere og er en bydel, rigtig mange er meget glade for at bo i. Men bydelen har samtidig godt 50 år på bagen og den både fortjener og trænger til, at vi udvikler den, så hele dens potentiale bliver udnyttet. Nu går vi i gang med en langvarig strategisk byudviklingsproces, der vil få stor betydning for Brøndby Strand og for hele kommunen. Vi vil styrke sammenhængskraften, så Brøndby Strand også i fremtiden er et attraktivt og populært sted at bo. Det næste år og fremefter kommer vi til at gå i tæt dialog med interessenter og inddrage borgerne i en lang række aktiviteter. Det bliver et stort projekt, der kræver, at vi er mange med om bord, og at vi er enige i at trække i den samme retning - det er et uhyre spændende arbejde, der nu skal i gang, forklarer Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.