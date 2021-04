Se billedserie Glostrups borgmester John Engelhardt var blandt de første besøgende i Glostrup Shoppingcenter. Han gik en tur gennem det genåbnede center sammen med centermanager Morten Nyholm. Foto: Glostrup Kommune / Christian Mahrt

Gang i butikken

Vestegnen - 22. april 2021 kl. 11:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Borgmester John Engelhardt var blandt de første besøgende, da Glostrup Shoppingcenter tirsdag morgen slog dørene op igen.

Han så frem til at forny forårsgarderoben, og var også inden for i Tøjeksperten for at hilse på. Ved denne lejlighed ikke for at købe tøj, men for at tale med ejer og personale om udfordringerne under nedlukningen, om den aktuelle genåbning, og om udviklingen af Glostrup Shoppingcenter og Glostrup bymidte de kommende år.

Genåbningen var også startskud på en kampagne, som erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Glostrup Kommune står bag, og som skal støtte og bakke op om det lokale handelsliv efter coronanedlukning.

Torben Jensen, formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, mener det er vigtigt, at der fra politisk side bakkes op om handelslivet i Glostrup, for at mindske skaderne fra coronakrisen.

- Glostrups handelsliv mærker tydeligt presset fra coronakrisen og de store indkøbscentre i vores nabokommuner, siger Torben Jensen.

- Vi vil gøre en indsats for at bevare det mangfoldige handelsliv, vi har i Glostrup. For sandheden er, at hvis vi ikke bakker op, så forsvinder det handelsliv, vi allerede har, og der kommer måske ikke nyt til, tilføjer han.

Kampagnen skal opfordre til at handle lokalt og dermed støtte de lokale butikker.

- For at Glostrup kan udgøre en interessant placering for butikker, skal der være et kundegrundlag, der bruger penge i de lokale butikker, og for at vi som borgere kan have et interessant handelsudbud, skal vi altså støtte op om de lokale butikker og ikke lægge alle vores penge i nabokommunerne eller på nethandel. Særlig efter nedlukningen er der behov for opbakning, så de lokale butikker kan komme på fode igen. Så det er tid til at handle - i Glostrups butikker, lyder opfordringen fra Torben Jensen.