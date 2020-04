Se billedserie Gruppebillede af frihedskæmpere fra Brøndby Strand. Stående fra venstre er det lærer Sørensen, Valdemar Jørgensen, Peter Busch, Hugo Beck, Carl Olsen, S.B. Andreasen, J. P. Bech, Preben Rasmussen og Poul Ravn Kristensen. Det var Valdemar Jørgensen, Carl Olsen og Poul Ravn Kristensen, der døde 5. maj 1945, fordi gruppen ikke var advaret om en ildkamp i Brøndbyøster. Foto: Forstadsmuseet

Gadens fortælling om krigen

Lær om den lokale historie i besættelsestiden ved at cykle rundt i Brøndbys og Hvidovres gader med en folder fra Forstadsmuseet.

I år er det 80 år siden, at Danmark blev besat af Tyskland den 9. april under anden verdenskrig, og den 5. maj er det tilsvarende 75 år siden, at Danmark blev befriet igen.

Der er masser af dramatiske historier fra besættelsestidens Brøndby og Hvidovre i 1940-45 at blive klogere på. Både likvideringer, ildkampe og flugt. Og hvis man samtidig vil kombinere det med en tur ud i den friske forårsluft, så er det oplagt at downloade Forstadsmuseets nyeste "Historien i Gaden"-folder om "Modstand og Medløbere", der fortæller seks historier med tilknytning til et tilsvarende antal adresser, man kan cykle eller køre forbi.

Her er et kort overblik over de geografiske og lokalhistoriske nedslag:

Købmand og topnazist - Brøndbyvester En mand ved navn Ejnar Jørgensen var en af de mest kendte danske nazister og var med til at starte det danske nazistparti DNSAP i 1940. Han var derfor et oplagt likvideringsmål for modstandsbevægelsen.

Det var han forberedt på. Så da en modstandsmand den 7. april 1945 kom ind i Ejnar Jørgensens købmandsbutik på Hedegårds Allé i Brøndbyvester for at skyde ham, var det i stedet modstandsmanden, der blev skudt med Ejner Jørgensens riffel, som lå gemt under købmandsdisken.

Pilegårdsdrabet - Brøndbyøster Ud for Pilegården i Brøndbyøster på Roskildevej, der i nutiden er ungdomscenter, endte fire modstandsfolk i krydsild med tyske soldater den 20. april 1945.

Modstandsfolkene kørte på cykler mod Glostrup. Med sig havde de sprængstof, fordi det var deres plan at sprænge tyske militærlastbiler i luften. Så langt kom de ikke. De stødte i stedet på to tyske officerer, som fik hjælp fra en deling tyske soldater. Modstandsfolkene måtte søge ly i en grøft, men blev delt i to - med tre personer i den ene side af Roskildevej og en enkelt mand ved navn Bjarne Louis Hansen i den anden side lige ud for Pilegården.

Han forsøgte at distrahere tre tyske soldater, der var løbet tør for ammunition, ved at skyde mod dem. Bjarne Louis Hansens tre modstandsvenner løb i skjul, mens han selv blev ramt af tyskerne og døde.



Denne mindesten er sat over frihedskæmperne Carl Olsen, Poul Ravn Kristensen og Valdemar Jørgensen, der døde på befrielsesdagen den 5. maj 1945, da de ved en fejl kørte ind i en igangværende ildkamp i Brøndbyøster. Foto: Forstadsmuseet



Kørte lige ind i ildkamp - Brøndbyøster Den 5. maj 1945 kom befrielsen af Danmark. Men i Brøndbyøster skete der også noget tragisk samme dag.

En gruppe modstandsfolk fra Brøndby Strand skulle til Rødovre på en bevogtningsopgave, samtidig med at andre modstandsfolk var ved at tømme et våbenlager i Brøndbyøster. Et våben gik ved et uheld af på våbenlageret og startede en kamp mellem modstandsfolkene og tyske soldater, der boede på Brøndbyøster Skole.

Gruppen fra Brøndby Strand fik ikke denne besked, og endte derfor med at køre lige ind i kampen på deres vej mod Rødovre - tre af dem døde i kampen.

Tvist endte i hævndrab - Hvidovre Den daværende formand for Hvidovre Kirkes menighedsråd blev dræbt foran Rytterskolen tæt på kirken af tre medlemmer af modstandsbevægelsen den 29. december 1944. To af gerningsmændene blev anholdt efter krigen.

Under forhøret af dem kom det frem, at det var den tidligere præst ved Hvidovre Kirke, Sven Aage Stiigvad, der havde opfordret til drabet. Præsten og menighedsrådsformanden havde haft en kontrovers over en indsamling til en ny kirke i Strandmarken, hvor menighedsrådsformanden havde anklaget præsten for at tage af kassen. Præsten blev suspenderet og havde fortalt en af sine tidligere konfirmander - som var én af gerningsmændene, at menighedsrådsformanden var stikker. Præsten nægtede sig skyldig, men blev idømt fem års fængsel for uagtsomt manddrab.



På Hvidovrevej ud for nummer 221 står dette mindesmærke over to brødres flugt fra det danske hjælpepoliti HIPO i april 1945. Foto: Forstadsmuseet



Brødre skød sig fri fra anholdelse - Hvidovre To brødre blev arresteret af værnemagtens danske hjælpepoliti foran deres forældres hjem på Hvidovrevej, da brødrene var på vej til skydeøvelse med deres modstandsgruppe den 30. april 1945.

Brødrene kom i håndjern og sat ind på bagsædet af hjælpepolitiets bil. Mens bilens chauffør koncentrerede sig om at bakke, fik brødrene fat i chaufførens maskinpistol og dræbte ham. Skuddene alarmerede de øvrige folk fra hjælpepolitiet, men brødrene slap væk og dræbte i alt fire under flugten.

Man finder et mindesmærke for episoden ud for Hvidovrevej 221.

En direktør dræbt for at hjælpe tyskerne - Hvidovre En gruppe modstandsfolk skød vildt med maskinpistoler mod en bil, som kom kørende på Gammel Køge Landevej fredag den 24. november 1944, idet bilen nåede hjørnet af Hvidovrevej.

I bilen sad en 40-årig fabriksdirektør, dennes 13-årige søn, en ingeniør og chaufføren. Direktøren og ingeniøren blev dræbt på stedet. Likvideringen fandt sted, fordi direktøren var leder af en underafdeling til fabrikken Nordværk, som udførte arbejde for tyskerne og blandt andet testede tyske flymotorer på Avedøre Flyveplads.

