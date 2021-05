Gadelampe røg ned i huset

En bilist mistede torsdag eftermiddag herredømmet over bilen og stødte ind i en lygtepæl med så tilpas meget kraft, at lygtepælen bøjede og lagde sig ind over et hus.

Uheldet skete på Hvidovrevej, og anmeldelsen kom klokken 13.13. Både Hovedstadens Beredskab, Vestegnens Politi og ambulance rykkede til stedet. Heldigvis var der ikke personskade ved uheldet, oplyser Vestegnens Politi.

Det var nødvendigt at spærre af, indtil Hvidovre Kommune og forsyningsselskabet havde udbedret skaderne.

Den præcise årsag til uheldet er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.