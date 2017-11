Gadekær vinder arkitekturpris

»Landskabsprojektet i Ishøj Landsby skaber på bedste vis et nyt mødested i landsbyen. Der er en flot sammenhæng og helhed mellem den nye boligbebyggelse og gadekæret. Det er noget, som mange får glæde af, fordi der nu er stier og bænke, hvor man kan mødes omkring gadekæret. Der er også plads til det regnvand, som ellers ville skabe problemer. Det viser, at man kan løse klimaudfordringerne med et nyt landskabeligt rum,« sagde borgmesteren, der også er formand for bedømmelseskomiteen.

»Det arkitekttegnede hus i strandområdet er et fint eksempel på et alternativ til typehuset, og her er der er virkelig tænkt over arkitekturen. Der er taget højde for områdets historie som et sommerhusområde og samtidig er huset en moderne familiebolig med de krav og ønsker, man har for sin bolig i dag. Det er lykkedes rigtig godt at få de to ting til at mødes. Huset sætter en helt ny standard for, hvordan man kan bygge og viser, at det godt kan lade sig gøre at tænke nyt, men samtidig passe ind der, hvor man er,« sagde borgmester Ole Bjørstorp.