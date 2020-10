Selvom der kun var kvinder til dagens gåtur, er det ikke normalen. Der plejer at være repræsentanter for begge køn. Foto: Jeppe Hee Rømer

Gåvenner går for at holde sig sunde og raske

Vestegnen - 08. oktober 2020 kl. 07:07 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Ved Voldgaden i Brøndby står en samling gråhårede kvinder og skutter sig. Det er Brøndby Gåbuddies, der er klar til den faste mandagstur.

- Regn er bare vand, siger initiativtager Lillian Liller Christensen og sætter det ene ben foran det andet.

Der skal mere end lidt dryp fra oven til at sætte en stopper for Brøndbys Gåbuddies. Mens fødderne trasker i jorden, høres en løssluppen og højlydt summen fra bag i rækken. Lillian Liller Christensen går som en af de forreste, for ud over at være hende, der startede Brøndby Gåbuddies, er hun også turvært, og altså hende, der ved, hvor fødderne skal gå hen.

- Vi har en talemåde her i gruppen: Man skal gå for at holde sig sund og rask, siger turværten.

Tøm din harddisk

Gåbuddies er et initiativ, som 75-årige Lillian Liller Christensen selv startede for omkring et år siden. Hun manglede nogle at gå med, og lavede et opslag på Facebook, som siden er blevet til en egentlig gruppe.

Dagens rute går på stierne omkring Vestvolden, fordi den oprindelige plan med en gåtur på voldene ville blive for smattet en omgang.

"CYKLIST!" råbes der nede bagfra, hver gang en cyklist nærmer sig forfra. Straks forstummer den ellers konstante summen i et kort øjeblik, for at gruppen kan træde ind på kolonne, indtil cyklen har passeret.

Netop snakken er en af hjørnestenene for de deltagende gåbuddies.

- Når man går sammen, så løsner man op, og man kan få snakket, tænkt og renset harddisken, forklarer Lillian Liller Christensen.

- Jeg synes, det er så dejligt, at folk både er betænksomme og bekymrede på hinandens vegn, fortsætter hun og fortæller, at man får et tæt forhold til sine gåvenner.

Gåtur giver fløjtelyst

Fælles for de gåbuddies, der går mandag formiddag er, at de alle "er færdige med arbejdsmarkedet", som Lillian Liller Christensen beskriver det. Flere af dem går både mandag formiddag og torsdag aften, hvor der også er et hold.

Netop det at gå, har en helt bestemt betydning for Lillian Liller Christensen.

- Min mand havde nogle gange et sort sind, men hvis vi gik en tur, så gik han pludselig og fløjtede, og vi blev glade, fortæller hun.

Mandagens gåture er cirka syv kilometer lange og tilbagelægges i et tempo på omkring fem kilometer i timen. Hvis det er for langt eller for hurtigt, har Brøndby Gåbuddies også et såkaldt slentrehold, som går en kortere rute i lavere tempo. De mødes også mandag klokken 10. Ugens rute lægges hver uge op på gruppens facebookside.