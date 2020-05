Se billedserie Gårdkoncerterne i Vejleåparken skabte glæde.

Send til din ven. X Artiklen: Gårdkoncerter skabte glæde - på afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gårdkoncerter skabte glæde - på afstand

Vestegnen - 06. maj 2020 kl. 16:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Koncert -og festivalaflysninger på stribe kunne ikke skræmme musikken væk fra Ishøjs største boligområde - under en række gårdkoncerter lørdag den 2. maj i Østergården i Vejleåparken, kunne beboere, på behørig afstand af hinanden, få serveret musik lige til døren.

Trods truende tordenbyger kunne de spillelystne musikanter både holde sig tørre og holde takten under en række koncerter i Vejleåparken. Med coronaens mange forsamlingsrestriktioner fulgte også en aflysning af boligområdets store årlige beboerfestival; Kulturbrofestivalen, der hver sommer samler flere hundrede mennesker, men hurtigt besluttede man at beboerne, som et lille plaster på såret, skulle forkæles med lidt musikalsk "gang i gaden".

Musik helt hjem i stuerne

Initiativet blev sat i værk af boligafdelingen Stenbjerggård under Ishøj Boligselskab, der huser en del af Vejleåparkens beboere, godt bakket op af den boligsociale helhedsplan, i et forsøg på at sætte tonen for det gode fællesskab.

Idéen er opstået ud fra devisen om, at hvis folk ikke kan komme til musikken, må musikken komme til dem, og i en tid med begrænset adgang til fest og farver, fik de tre musikalske indslag bestående af; en syngende harmonikaspiller, en jazz-trio og en guitarsolist der bragede afsted med solide coversange, skabt smil og glæde i nabolaget. Koncerterne blev nydt både fra altaner, vinduer og på forbifarten mens flere musikhungrende beboere også gjorde ophold for at nyde musikken tæt på - men stadig på fornuftig afstand af hinanden.

Da Vejleåparken spænder over et vidt geografisk areal med mere end 5.000 beboere, blev alle tre koncerter på moderne dansk "live-streamet" - det vil sige transmitteret direkte på helhedsplanens facebookside - så musikken kunne glæde så mange beboere som muligt.

Initiativet viste at det stadig er muligt at samles omkring den universelle glæde som musik skaber - blot tonerne nydes på afstand.