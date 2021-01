Går i gang nu: Særligt støjende arbejde

Det er i denne uge, at Hovedstadens Letbane går i gang med de særligt støjende aktiviteter ved Glostrup Station. Her bygger man den rampe, der skal føre letbanen op og ned mellem broen på Søndre Ringvej og Glostrup Station.

Arbejdet vil bestå i at lave fundamentet til den kommende rampe, hvor der vibreres spunsplader i jorden langs jernbanen fra broen og ned mod Glostrup Station. Her vil spunspladerne være med til at danne rammen for letbanens fremtidige linjeføring.