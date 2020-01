Se billedserie Paola Pivis neonfarvede og fjerklædte isbjørne kan opleves til foråret på kunstmuseet Arken i Ishøj. Foto: Guillaume Ziccarelli

Send til din ven. X Artiklen: Går fra forrygende til storslået Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Går fra forrygende til storslået

Vestegnen - 14. januar 2020 kl. 14:44 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstmuseet Arken i Ishøj har haft to forrygende år, hvor publikum kunne opleve udstillinger med Van Gogh og Picasso. 2020 tegner lidt mere "normalt" - og alligevel ikke.

- Der er kun én Van Gogh, og der er kun én Picasso. Så det er umuligt at have udstillinger med så stor publikumsinteresse hvert år.

Sådan forklarer Christian Gether, direktør på Arken, at kunstmuseet på Ishøj Tange ikke vil få samme besøgstal i 2020, som man har haft de seneste to år.

I 2018, hvor Arken havde den unikke Van Gogh-udstilling, nåede man et besøgstal på 415.000 - det højeste nogensinde - og for 2019 forventes besøgstallet at komme op på cirka 350.000.

- Det har været to forrygende år, som ikke kan gentages hvert år. Til gengæld har vi heller ikke samme omkostninger og samme ressourceforbrug, som var nødvendigt i forbindelse med de to udstillinger, forklarer Christian Gether.

Picasso-udstillingen "Elsket af Picasso - Kærlighedens magt" åbnede i oktober og kan opleves til 23. februar. Udstillingen indeholder en perlerække af Pablo Picassos bedste værker indenfor maleri, skulptur, tegning og grafik. I udstillingen bliver Pablo Picassos kunstneriske udvikling præsenteret i lyset af hans modeller.

Kommer fra Vestegnen Det er ikke alene unikke udstillinger, der har skabt succes på Arken, og har gjort kunstmuseet i Ishøj til et af landets mest betydende kunstmuseer. Det er i høj grad også, at kunstmuseet er gået nye veje, for at få kontakt til sit publikum.

Et publikum, som i meget høj grad kommer fra det regionale område omkring kunstmuseet i Ishøj, og publikumsfremgangen er stærkt drevet af besøgende fra Vestegnen - og i langt mindre grad af turister.

Et eksempel på, at Arken vil i kontakt med borgerne på Vestegnen, er åbningen af en satellit i Ishøj Bycenter.

- Det har været en kæmpe succes. Her har vi fået skabt en bred kontakt til folk, som måske har været tøvende over for et besøg på selve museet. I lokalerne i Ishøj Bycenter får de mulighed for at starte et sted, der er knapt så uoverskueligt - og får så mod på at gå videre med et besøg, forklarer Christian Gether.

Og den udadvendte aktivitet fortsætter i 2020, blandt andet i forbindelse med særudstillingen "Dyr i kunsten".

- Her har vi et samarbejde med både Rødovre Centrum og Ishøj Bycenter. Også et eksempel på, at vi søger at få kunsten ud, hvor folk er, siger Christian Gether.

Fjerklædte isbjørne "Dyr i kunsten" inviterer ind i kunstens dyrerige, fyldt med skønne, sælsomme og utrolige skabninger. Samtidskunsten er i disse år stærkt optaget af at undersøge de relationer, som vi mennesker og dyr indgår i. Dyr i kunsten-udstillingen byder på en lang række nedslag i dette enorme felt, der både rummer kritiske blikke på menneskets manipulation af dyrene og herlige fejringer af dyrene som fantastiske skabninger,

Udstillingen viser Paola Pivis neonfarvede og fjerklædte isbjørne, der præsenteres i museets store kunstakse under titlen We are the Alaskan tourists, og den omfattende gruppeudstilling i museets sidegallerier. Med skulptur, installation, maleri, video og fotografi af flere end 30 internationale kunstnere udgør udstillingen et sanseligt, tankeprovokerende og engagerende menageri.

Særudstillingen løber fra den 21. marts til 9. august 2020, men Paola Pivis isbjørne i kunstaksen kan allerede opleves fra den 29. februar.

Guld og magi Til september åbner Arken en storslået udstilling om guld og magi, hvor gyldne skatte fra Nationalmuseet går i dialog med værker af nogle af de allerstørste samtidskunstnere.

Det evigt transformerende guldhorn møder Ai Weiweis forgyldte dyrekreds - Circle of Animals/Zodiac Heads (2010) - og Subodh Guptas 1 KG WAR (2007) vejes op imod Christian 5.'s imposante medalje i guld, der fejrer slaget i Køge Bugt.

Guldet har siden oldtiden fascineret mennesket. Guld og magi-udstillingen er en gylden fortælling om menneskets historie. Publikum tages på en rejse ned gennem mange årtusinder for at udforske den magt og magi, der gemmer sig i det skinnende og dyrebare materiale. Guld har i hænderne på kunstnere fra oldtiden til i dag fascineret og forført os, og gennem guldet har mennesker udøvet magt over fjerne kulturer og kommunikeret med højere magter.

Også vores tid er fascineret af guld, og de største samtidskunstnere prøver kræfter med det ædle metal. De viser med fascinerende værker af guld, hvordan værdi, identitet og magtudøvelse er vævet tæt sammen, og de rejser spørgsmål til den evige jagt på lykke og skønhed gennem guld.

"Guld og magi" åbner den 5. september 2020.

Baron Rosenkrantz En excentrisk kolorist. En søgende sjæl. En utraditionel baron.

Alt dette - og meget mere - var Arild Rosenkrantz (1870-1964). Men først og fremmest var han en kompromisløs og nysgerrig billedkunstner og skaber af utroligt farverige og lysende kunstværker.

Til oktober præsenterer Arken særudstillingen "Baron Rosenkrantz - Farvernes mystik", der belyser den, for mange, ukendte kunstner Arild Rosenkrantz og hans fascinerende livsværk gennem oliemalerier, pasteller, illustrationer og 1:1 skitser af strålende glasruder.

I Danmark er han en fremmed fugl, og navnet Arild Rosenkrantz vækker ikke samme genklang som J.F. Willumsen eller L.A. Ring, der var hans samtidige kunstnerkollegaer. Rosenkrantz levede det meste af sit liv i udlandet, hvor han med inspiration i både italienske, franske og engelske kunsttraditioner opnåede stor anerkendelse.

Kulminationen på Rosenkrantz' kunstneriske udfoldelse blev mødet med Rudolf Steiner og ikke mindst dennes fortolkning af Goethes farvelære, der fik stor betydning for Rosenkrantz' senere værker.

Det er det første gang i over 30 år, at Arild Rosenkrantz' livsværk kan opleves på et dansk kunstmuseum - denne gang udfoldet i den mest omfattende præsentation til dato.