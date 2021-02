Se billedserie Agnete Sørensen er den længstsiddende formand i Brøndby Kunstforening. Nu er hun dog gået af som formand, men hun elsker stadig at se på byens kunst. Her ses hun ved Edgar Funchs skulptur uden titel. I folkemunde kaldes den ?Kaffemaskinen?. Foto: Pernille Rohde

Send til din ven. X Artiklen: Gå en tur og se på kunst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå en tur og se på kunst

Vestegnen - 13. februar 2021 kl. 18:16 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

'Kaffemaskinen' og 'Kyllingen' er de folkelige navne på to populære skulpturer, som står centralt i Brøndby. Mange mennesker passerer dem hver dag og får dermed lidt kunst med ind i hverdagen.

Og sådan er det i store dele af Brøndby. Faktisk er der hele 50 kunstværker spredt rundt i kommunen - de fleste udendørs, så alle kan have glæde af dem.

En af dem, der for alvor glæder sig over kommunens mange værker, er Agnete Sørensen, som i en lang årrække var formand for Brøndby Kunstforening.

Hun synes, det er skønt at bo i en by med så meget kunst.

- Vi kan ikke undvære kunst i vores dagligdag, fordi det inspirerer os. Jeg synes, Brøndby er et vidunderligt sted at arbejde med kunst, fordi folk er så videbegærlige. Der er også altid mange meninger om især nye kunstværker. Til at begynde med, bliver de ofte skældt ud, men når de så har stået i noget tid, vil ingen af med dem igen, siger Agnete Sørensen.

Et af de værker, der først har været hadet og siden elsket, står på Brøndbyøster Torv. Det er en skulptur af Edgar Funch uden titel, men blandt folk i Brøndby har skulpturen fået navnet 'Kaffemaskinen'.

Agnete Sørensen kan godt lide at gå turen fra Brøndbyøster Torv til Nygårds Plads, dels fordi der er mange kunstværker, men også fordi hun synes byen tager sig smukt ud.

- Der er en meget flot grøn akse hele vejen ned mod stationen og den fortsætter på den anden side af stationen, forklarer Agnete Sørensen. Artiklen fortsætter under billedet

Kunst på gavlene Kunsten i det udendørs rum udgøres ikke kun af skulpturer men også af gavlmalerier. Der var flere, der ønskede gavlmalerier på de høje huse. Blandt andre borgmester Kjeld Rasmussen og tidligere formand for kulturelt udvalg, Aksel Borresen.

- Vi ville gerne have, at folk, der kom kørende med toget gennem byen, skulle kunne se, at nu var de i Brøndby og derfor fik vi de flotte gavlmalerier af blandt andre Per Arnoldi, Aage Schmidt og Ib Geertsen, fortæller Agnete Sørensen.

Gavlene kan ses fra Brøndbyøster Torv, men går man under banen til Nygårds Plads, dukker endnu flere kunstværker op. Lise Ring er kunstneren bag de to dyreskulpturer Bjørneunge og Skildpadde, der står på en græsplæne, hvor børn ofte leger. Nærmer man sig kulturhuset Kilden, ser man skulpturen 'Porten mellem natur og kultur' af Kjeld Moseholm. Denne skulptur hører til Agnete Sørensens favoritter.

- Der er noget forsonende ved den, med de små, tykke mænd. Og så står den et sted, hvor natur og kultur jo netop mødes, siger hun og peger på et andet kunstværk, skulpturen 'Klovnen' af Claes Lorentzen, som også er meget folkekær.

Heerup i Kilden Indenfor i Kilden kan man se vekslende udstillinger, som Brøndby Kunstforening står bag. En gang om måneden kommer der nye værker op på væggene. Der hænger dog også et stort maleri af Henry Heerup, som er doneret af apoteker Harald Nielsen, som i 1967 tog initiativ til Brøndby Kunstforening og selv var en passioneret kunstsamler. Maleriet skildrer forstaden og dens beboere. Heerup boede selv i Rødovre og Harald Nielsen kendte ham så godt, at det var Heerup, der malede motiverne til receptkuverterne på Brøndbyøster Apotek.

Agnete Sørensen har mange favoritter blandt kunstværkerne i Brøndby. Udover de allerede nævnte i denne artikel, anbefaler hun også, at man lægger vejen forbi skulpturen af Robert Jacobsen ved Brøndby Stadion samt de mange skulpturer, der er omkring rådhuset , blandt andet af Ole Christensen. Endelig er kommunens kulturhus Brønden et besøg værd, mener Agnete Sørensen.

På Brondby.dk kan man se en billedserie med de forskellige kunstværker samt et kort med værkernes placering.

Man behøver altså ikke at undvære kunst i disse coronatider. Der er rigt mulighed for kunstneriske oplevelser på ture rundt i Brøndby Kommune.