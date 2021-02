I anledning af Valentinsdag inviterer Maxi Zoo og Petworld Vestegnens hundeejere, vovser og andre interesserede til at gå en velgørende kærlighedstur sammen, hver for sig, søndag den 14. februar. Gåturen vil fungere som en indsamling til Dyrenes Beskyttelse, der passer godt på de kæledyr, der ikke er så heldige at have en kærlig familie omkring sig. Foto: Rohappy/Getty Images/iStockphoto

Gå en kærlighedstur for familieløse vovser

Vestegnen - 14. februar 2021 kl. 14:48

Valentinsdag forbindes ofte med kærligt samvær med dem, som vi holder af, men det er desværre ikke alle, der er så heldige at have en særlig person eller familie omkring sig til at dele dagen med.

På Dyrenes Beskyttelses internater sidder der mange hjemløse dyr og internaterne er afhængige af donationer.

Man kan støtte op om dem søndag den 14. februar, hvor Maxi Zoo og Petworld i Greve samt Maxi Zoo i Vallensbæk inviterer hundeejere, pelsede venner og andre interesserede til at gå sammen, hver for sig - og samtidig støtte Dyrenes Beskyttelses heltemodige arbejde for svigtede dyr. Tilmelding til gåturen foregår via Billetto eller SMS og koster 40 kr. pr. hundesnude, hvor Maxi Zoo og Petworld donerer yderligere 10 kr., så der i fællesskab doneres 50 kr., som går ubeskåret til Dyrenes Beskyttelse.

Alle tilmeldte kan inden turen afhente et kærlighedsbånd og en lille overraskelse til vovsen - samt en badge, som kan bæres under gåturen og dermed synliggøre den gode gerning. Man kan desuden ved at dele et sødt billede eller lille video fra kærlighedsturen ved brug af teksten #valentinsgåtur2021 på Facebook eller Instagram, deltage i konkurrencen om et gavekort på 250 kr. til butikkerne.