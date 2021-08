Fra torsdag den 12. august til søndag den 22. august er de tre vindmøller ved Avedøreværket oplyst i regnbuefarver. Anledningen er Copenhagen 2021 - WorldPride og EuroGames - hvor energiselskabet Ørsted er officiel partner med ønsket om at fremme inklusion og mangfoldighed. Her ses to af de tre vindmøller ved Avedøreværket under installationen af regnbuelyset. Foto: Rune Johansen aka Dronerune

Send til din ven. X Artiklen: Gå en aftentur og se vindmøller i regnbuefarver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå en aftentur og se vindmøller i regnbuefarver

Vestegnen - 12. august 2021 kl. 17:49 Kontakt redaktionen

Et særligt syn møder en, når man kaster blikket på de tre store vindmøller ved Avedøreværket fra i aften, torsdag den 12. august kl. 22.30. Her bliver møllerne nemlig lyst op i regnbuefarver. Regnbuelyset tændes i forbindelse med, at København og Malmø deler værtskabet for WorldPride 2021, EuroGames og Human Rights Forum. Arrangementet går under den fælles titel Copenhagen 2021.

Bag de regnbueoplyste vindmøller står energiselskabet Ørsted, der er officiel partner for Copenhagen 2021, og som ønsker at markere og fremme inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen og i samfundet.

- Selvom vi er nået langt, så er der stadigvæk en kamp, som skal kæmpes for at sikre et fuldt inkluderende globalt samfund. Som en bæredygtig virksomhed arbejder vi ikke kun for en grønnere verden, men også for at være en inkluderende virksomhed, hvor der er plads til alle og lige muligheder for alle uanset personlige karakteristika. Det er de tre vindmøller i regnbuefarver et symbol på, siger Henriette Fenger Ellekrog, HR-direktør hos Ørsted.

Vil fremme diversitet Flere end 1.000 medarbejdere deltager i Ørsteds egne inklusionsnetværk, som arbejder for at skabe en inkluderende virksomhed, hvor alle trives og har mulighed for at yde deres bedste og udvikle sig.

Marijn Veraart, ingeniør hos Ørsted med speciale i vindmøllevinger og en af drivkræfterne bag virksomhedens regnbuebelysning af de tre vindmøller, siger:

- Jeg er utrolig stolt over at være en del af en virksomhed, der arbejder proaktivt for at fremme diversitet - ikke kun gennem synlige tiltag som regnbuemøllerne, men også gennem en række interne initiativer, der skaber en støttende og inkluderende kultur, hvor alle medarbejdere har mulighed for at gå på arbejde som hele mennesker.

Tilladelse fra vindmøllelaug De tre vindmøller ved Avedøreværket vil hver dag fra den 12. til den 22. august være oplyst i regnbuefarver i tidsrummet 20.00-6.00 - men altså den første dag først fra kl. 22.30. Ørsted ejer selv to af møllerne og har fået tilladelse af Hvidovre Vindmøllelaug til at oplyse den tredje mølle.