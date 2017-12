34-årig far til to og tankvognschauffør blev fyret i forlængelse af sin barselsorlov. Han har nu fået 147.000 kroner i erstatning. Modelfoto

Fyret efter barselsorlov: Chauffør får stor erstatning

Da tankvognschauffør Troels Bagge, Albertslund, som glad og nybagt far gik på to ugers barsel efterfulgt af 14 dages sommerferie var det med ro i sindet. Han regnede med, at alt var i sin skønneste orden. Men dagen før han skulle starte på arbejde igen, fik han en fyreseddel i stedet for en arbejdsplan.

Det skriver Fagbladet 3F.

Fyringen blev begrundet i ordrenedgang i virksomheden, men den begrundelse køber Troels Bagge ikke.

- Jeg blev rystet, og det var virkelig bare øv. Det skulle jo have været en glad tid med den lille nye. Men firmaets begrundelse passer simpelthen ikke. Der blev ansat nye chauffører i perioden, hvor firmaet påstår, at der var ordrenedgang. Jeg føler mig virkelig dårligt behandlet, siger Troels Bagge.

Før han gik på barsel havde han overfor sin leder fremsat ønske om at afholde 10-12 ugers fædreorlov på et senere tidspunkt.

- Jeg er sikker på, at det var årsagen til, at jeg blev fyret. Jeg har lang chaufførerfaring, og firmaet var meget tilfredse med mig, før jeg fik børn. Min fornemmelse er, at jeg var blevet en 'besværli'? medarbejder som far med to børn: Barnets første sygedag og alt det, der følger med, når man får børn, siger Troels Bagge og fortsætter:

- Det er der ikke plads til i firmaet. Det er sådan er mærkelig mandejobverden, hvor det er kulturen og ikke økonomien, der er barrieren for barsel, siger Troels Bagge.