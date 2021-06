Fupnummer endte i retten

En 32-årig mand er blevet dømt for et større antal bedragerier med en gammel præmiekvittering.

Vestegnen - 30. juni 2021 kl. 18:16 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Et skærmbillede af en præmiekvittering fra spil på nettet, skaffede en 32-årig mand en gevinst på mange tusinde kroner.

Nu har det også kostet ham en fængselsstraf.

Fremgangsmåden var den samme i alle tilfælde. Han havde et skærmbillede af en gammel præmiekvittering på 2.400 kroner, og det brugte han til i en lang række tilfælde, at få udbetalt præmiebeløbet.

Den 32-årige har huseret med dette fupnummer på store dele af Sjælland. De seneste sager har dog været på Vestegnen, hvor han også blev anholdt tirsdag den 29. juni - blandt andet efter et forhold i Hvidovre.

Onsdag den 30. juni blev den 32-årige fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup af anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi. Her tilstod han i 16 tilfælde at have bedraget butikspersonale på blandt andet Vestegnen med en gammel præmiekvittering og på den måde at have fået udbetalt over 39.000 kroner. Han blev idømt ni måneders fængsel, hvoraf de fire måneder blev gjort betinget.

Straffen afspejler, at 14 ud af de 16 bedrageriforhold er sket tidligere end 7. maj i år, hvor den 32-årige mand også blev dømt for lignende bedragerier. Her drejede det sig om flere end 50 forhold, med den samme gamle præmiekvittering. Det gav den 32-årige mand er gevinst på 177.000 kroner. Her lød straffen på syv måneders fængsel, hvoraf de fire måneder blev gjort betinget.

Under sagen ved Retten i Glostrup, der blev kørt som en tilståelsessag, forklarede den 32-årige, at han var blevet truet til at begå de mange bedragerier.

Politiet kom på sporet af manden på baggrund af flere anmeldelser. I nogle tilfælde fik han udbetalt penge ved at vise den gamle præmiekvittering, i andre tilfælde blev han afvist og anmeldt til politiet, som også i mange tilfælde havde videoovervågning.